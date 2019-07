Spinge madre e figlio sotto un treno: morto bimbo di 8 anni/ Fermato 40enne eritreo

Orrore a Francoforte: 40enne eritreo spinge madre e figlio sotto un treno, morto un bimbo di 8 anni mentre la donna è salva per miracolo. Un dramma che ha sconvolto la Germania e sul quale sono attesi aggiornamenti dalle autorità sulla dinamica dell’episodio: sembrerebbe infatti che l’uomo fermato avrebbe compiuto il gesto apparentemente senza ragione. Come riportato dalla stampa tedesca, le due vittime erano in attesa del treno al binario quando ad un certo punto l’uomo si è avvicinato e si è scagliato contro di loro: il piccolo è caduto giù dalla banchina, mentre la donna è riuscita ad evitare l’impatto con il mezzo di trasporto mettendosi in salvo. La madre del piccolo attualmente si trova ricoverata in ospedale. L’uomo ha provato a scappare subito dopo il gesto, ma è stato rincorso dai testimoni presenti nella zona e braccato dalle forze dell’ordine: in corso le indagini della Criminalpol.

FRANCOFORTE, MADRE E FIGLIO SPINTI SOTTO UN TRENO: MORTO UN BIMBO DI 8 ANNI

La Bild riporta che è in corso in questi minuti l’interrogatorio al 40enne eritreo, del quale non sono state rese le generalità. Isabell Neumann, portavoce della polizia, ha confermato che non ci sono relazioni tra l’aggressore e le due vittime: alcuni testimoni oculari hanno affermato inoltre che l’uomo avrebbe tentato di spingere altre persone sui binari. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle indagini delle forze dell’ordine, che sentiranno anche la madre del bimbo morto. Germania sotto choc per il dramma che ha coinvolto una famiglia come tante, inerme di fronte al gesto di un perfetto sconosciuto. Ma non è l’unico episodio: appena dieci giorni fa è stato registrato un caso simile a Duisburg, con un uomo di 34 anni morto dopo essere stato spinto giù dai binari da un’altra persona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA