Sri Lanka, presidente in fuga/ Residenza assaltata: disastro politico, inflazione 54%

Caos totale in Sri Lanka, dove il presidente Gotabaya Rajapaksa, 72 anni, è fuggito in gran segreto dalla sua residenza a Colombo, assaltata da migliaia di manifestanti. Un evento che segue alle dimissioni rassegnate a maggio dal primo ministro Mahinda Rajapaksa, fratello del capo dello Stato, e che ha fatto piombare in un’autentica crisi politica la nazione intera.

Frammentarie le informazioni diffuse dalle autorità locali: “Il presidente è stato scortato in un luogo sicuro – ha detto un alto funzionario della Difesa –. Ha mantenuto la sua carica ed è protetto da un’unità militare”. Il numero uno dello Sri Lanka è stato portato via venerdì sera, poco prima che la folla guadagnasse l’accesso nel suo palazzo e cominciasse a scattarsi selfie ovunque con la bandiera nazionale, gridando al capo dello Stato di andarsene e non curandosi degli spari in aria delle forze di polizia.

SRI LANKA, PRESIDENTE È FUGGITO: INFLAZIONE RECORD, ECONOMIA IN CRISI

La situazione politica ed economica in Sri Lanka non è certo delle più stabili e invidiabili. Come riferito da “La Repubblica”, l’inflazione ha raggiunto il 54,6% a giugno, nell’ultimo semestre il prezzo del diesel è cresciuto del 230% e quello della benzina del 137%. Inoltre, “il Paese ha letteralmente esaurito la valuta estera e non può permettersi di acquistare beni di prima necessità. Manca la benzina, mancano le medicine, manca la corrente, manca soprattutto da mangiare: secondo l’Onu, circa l’80% della popolazione è costretto ormai a saltare i pasti”.

In queste ore, il premier Ranil Wickremesinghe, subentrato nelle scorse settimane al dimissionario Mahinda Rajapaksa, ha indetto una riunione d’urgenza del governo per trovare una soluzione rapida: “Per garantire la sicurezza di tutti i cittadini dello Sri Lanka, il primo ministro condivide la raccomandazione dei leader dei partiti di opposizione”, ha comunicato il suo ufficio. Si va verso un esecutivo di unità nazionale per provare a tenere a galla un Paese intero.











