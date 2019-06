Star Trek II – L’ira di Khan/ Su Cielo il film con Leonard Nimoy (oggi, 16 giugno)

Star Trek II – L’ira di Khan va in onda oggi, 16 giugno 2019, alle ore 21,15 su Cielo. Si tratta di un film di fantascienza del 1982, prodotto negli Stati Uniti d’America da Robert Sallin. Diretto da Nicholas Meyer. Nel cast troviamo nomi già visti nel primo film di Star Trek e noti soprattutto per questi prodotti fantascientifici. Nei panni dell’ammiraglio James Kirk c’è William Shatner, non solo attore canadese, ma anche sceneggiatore, regista e produttore. Nella sua carriera, oltre alla fortunata serie tv e saga cinematografica di Star Trek, ricordiamo L’odio esplode a Dallas (1962), Palle in canna (1993), Miss Detective (2000) e Palle al balzo – Dodgeball (2004). Al suo fianco, nei panni di un indimenticabile Spock, troviamo il compianto Leonard Nimoy. Personaggio eclettico, Nimoy non era solo attore, ma anche regista, sceneggiatore, poeta, scrittore e musicista. Come attore ha recitato in numerosi prodotti teatrali e televisivi, nonché al cinema. Lo ricordiamo in Assalto alla Terra (1954), Catlow (1971), Marco Polo (1982), Una donna di nome Golda (1982) e Terrore dallo spazio profondo (1978).

In Star Trek recitano inoltre Jackson DeForest Kelley e James Doohan. Il primo, anch’esso noto per la serie e la saga cinematografica di Star Trek, ha alle spalle numerosi prodotti televisivi e vari film. Di lui si possono menzionare Sfida all’OK Corral (1957), Sfida della città morta (1958), Lo sperone nero (1965), Bonanza (1961-1966) e Trackdown (1957-1959). Doohan invece, nei panni di Scotty, è noto per aver recitato nella soap opera Beautiful nel ruolo di Damon, nonché in The Duke (1999) e Palle in canna (1993). James Doohan, grazie alle sue competenze di glottoteta, ha contribuito a creare per la serie Star Trek il linguaggio immaginario Klingon, assieme a Marc Okrand.

Star Trek II – L’ira di Khan, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama di Star Trek II – L’ira di Khan. Il cattivo Khan tenta di impossessarsi del progetto Genesis per distruggere la terra. L’Enterprise, capitanata da Kirk, tenta in tutti i modi di viaggiare nello spazio per sconfiggere questo malvagio conquistatore. Aiutato da Spock e dal team della nave spaziale, Kirk dovrà sfoderare tutto il proprio coraggio e la propria abilità per contrastare un nemico potente, per la salvezza dell’umanità. Tanti sentimenti, azione e il fascino insormontabile delle avventure nello spazio, in questo fortunato sequel della serie di Star Trek.



© RIPRODUZIONE RISERVATA