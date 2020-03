“Stare a casa è bellissimo”, Video / Dietro di lui il finimondo: “Che ca*zo fate?”

Urla, schiamazzi e litigi nel video ormai virale del signore che invita tutti a restare a casa per combattere l’emergenza coronavirus. “Restare a casa è bellissimo”, afferma il protagonista del video prima di essere travolto dalle urla dei figli litigarelli. “In famiglia si possono riscoprire tantissime cose”, aggiunge mentre la moglie rimprovera duramente i bambini scatenati. Alle spalle del nostro protagonista accade di tutto, nonostante il serio invito ai concittadini di restare nelle proprie abitazioni per riscoprire i veri valori della famiglia. I figli in un certo senso lo prendono alla lettera e si assalgono a vicenda, giocando in sala davanti agli occhi della madre furibonda. Tutti a casa per seguire scrupolosamente le misure adottate per impedire il contagio, ma anche per condividere con la propria famiglia ogni attimo della giornata. E pazienza che qualcuno sia più vivace dell’altro, anche se nella stessa casa può esserci qualcuno alle prese con lo smartworking. Come un altro componente di questa simpatica famiglia, probabilmente un insegnante, che in preda ad una crisi per il caos in sala sbotta all’improvviso: “Ma che ca**o fate?”

