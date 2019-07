Stasera in TV Rai/ Programmi oggi 17 luglio: omaggio ad Andrea Camilleri

Cosa andrà in onda stasera in TV sulla Rai? Ecco la guida dei programmi di oggi, mercoledì 17 luglio 2019. Su Ra 1 cambio di programmazione per rendere omaggio al maestro Andrea Camilleri, scomparso oggi a Roma. Subito dopo il Tg1, alle 20.35, andrà in onda uno Speciale Porta a Porta, seguito da Conversazioni su Tiresia, lo spettacolo scritto e interpretato da Andrea Camilleri è andato in scena al Teatro Greco di Siracusa lo scorso 11 giugno 2018, di fronte a 4mila spettatori. Le vicende di Tiresia, indovino cieco, si intrecciano a quelle dello scrittore siciliano. Alle 22.40 seguirà uno Speciale Tg1, dal titolo “Camilleri sono“. Su Rai 2 tornano le avventure del moderno Sherlock Holmes, interpretato da Jonny Lee Miller, con i nuovi episodi della settima stagione di Elementary. Nel primo episodio dal titolo “Le ulteriori avventure” una starlette della stampa scandalistica viene aggredita e poi precipita nella tromba di un ascensore in riparazione nell’ospedale in cui è ricoverata. Nel secondo “Un colpo all’addome” a Londra Sherlock e Watson vengono avvertiti che Gregson è in gravi condizioni in ospedale. I due volano a New York per scoprire cosa è successo al loro amico.

Stasera in TV Rai, le proposte prime time di oggi 17 luglio

Proseguiamo con le proposte della serata Rai. Su Rai 3 va in onda il primo appuntamento con “Chi l’ha visto? Speciale Estate 2019”, in cui verranno raccontate, con servizi e inchieste, otto vicende seguite nel corso della stagione. Questa sera verranno ripercorse le storie di Laura Chirica, Ibrahim Abdou Abdou Akl detto Magdi, Denis Bergamini, Americo Aldrovandi, Claudio Onorato, Paolo De Sanctis e del latin lover Wagner. Infine si parlerà anche della strage di Bologna. Su Rai 4 va in onda il film “Brutti e cattivi”, diretto da Cosimo Gomez nel 2007. I protagonisti del film sono Claudio Santamaria, Marco D’Amore e Sara Serraiocco. Infine su Rai Movie viene proposto il film “The Meddler – Un’inguaribile ottimista”. Susan Sarandon è Marnie, una vedova che decide di cambiare vita e trasferirsi a Los Angels dove vive la figlia Lori (Rose Byrne). In questa commedia del 2015, diretta da Lorene Scafaria, c’è anche J.K. Simmons, premio Oscar come Miglio Attore non protagonista per “Whiplash”.

