Stasera tutto è possibile 2025: il ritorno dello show condotto da Stefano De Martino

Stefano De Martino sempre più mattatore della Rai. Protagonista indiscusso dal preserale di Raiuno con Affari tuoi che, ogni giorno, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi, Stefano de Martino, da oggi, martedì 28 gennaio 2025, conduce la nuova stagione di Stasera tutto è possibile, lo show di Raidue che, attraverso una serie di giochi e sfide che hanno come protagonisti personaggi famosi, regala ore spensierate ai telespettatori. Dieci le puntate di Stasera tutto è possibile che ormai giunto all’undicesima edizione. In ogni puntata, in onda dall’Auditorium di Napoli, sarà affrontato un tema diverso insieme ai vari ospiti.

Carlo Amleto: chi è e fidanzata/ Dalla musica a Zelig ma vita privata top secret

Accanto a Stefano De Martino, nell’edizione 2025 di Stasera tutto è possibile, sono stati confermati nel cast Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, con le sue imitazioni diventate cult. In ogni puntata, poi, ci saranno anche vari ospiti.

Gli ospiti e i giochi della prima puntata di Stasera tutto è possibile

Nella prima puntata di Stasera tutto è possibile in onda oggi e a tema “On the road”, gli ospiti saranno: Elisabetta Canalis, Max Giusti, Brenda Lodigiani, Peppe Iodice, Carlo Amleto. Vincenzo De Lucia vestirà i panni di Milly Carlucci. Tutti, nel corso della serata, si sfideranno affrontando vari giochi. Come da tradizione, anche quest’anno, ci sarà la stanza inclinata che sfida la forza di gravità, ma i giochi saranno davvero tanti.

Peppe Iodice: chi è, la moglie Elisa Caruso, le figlie Sofia e Gloria/ Vita privata super riservata e...

Confermati, poi, giochi divenuti ormai dei “classici” e amatissimi dai telespettatori come “Segui il labiale”, “Rumori di mimo”, “Alphabody” e “Stammi dietro dance”. Tutti i giochi, poi, presenteranno alcune novità che appassioneranno il pubblico. Confermata, inoltre, anche la presenza del Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.

Come vedere in diretta streaming Stasera tutto è possibile

Stasera tutto è possibile può essere seguito in diretta televisiva su Raidue a partire dalla 21.20. La replica della puntata dello show condotto da Stefano De Martino va in onda il mercoledì successivo, in prima serata, su Rai Premium. Con Raiplay, invece, collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione, è possibile seguire la puntata di Stasera tutto è possibile in diretta streaming.

Max Giusti: chi è, la moglie Benedetta Bellini, i figli Matteo e Caterina/ Amore nato ad uno spettacolo di...