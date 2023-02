Stasera tutto è possibile/ Anticipazioni, ospiti e giochi: De Lucia imita Fagnani

Stasera tutto è possibile: nuova stagione su Rai 2

Questa sera, lunedì 13 febbraio, dopo successo ottenuto in autunno torna alle 21.20 su Rai 2 “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino. “È stato un anno particolare, “Step” replica, io sono alla mia quinta stagione, la rete chiedeva una ripartenza in primavera, così per evitare il rischio di essere ripetitivi siamo riusciti a fare delle variazioni”, ha detto il ballerino napoletano, che sarà protagonista su Rai 2 per sette prime serate, su Tv Sorrisi e Canzoni. Confermati nel cast del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, con le sue imitazioni di Maria De Filippi ma anche di Francesca Fagnani, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Ogni puntata ha un tema diverso e questa edizione, in partenza alla vigilia di San Valentino, inizia con Step in love.

Rosanna Banfi: "Ho vinto la battaglia contro il cancro"/ "La mia famiglia la mia forza"

Stasera tutto è possibile: ospiti e prove della prima puntata

Gli ospiti della prima puntata di “Stasera tutto è possibile” sono: Fabio Caressa, Max Giusti, Francesco Procopio, Nathalie Guetta, Cristiano Caccamo e Samira Lui. Nelle prossime puntate torneranno anche Elio e le Storie Tese. Novità anche per quanto riguarda i giochi, con “Ma che bontà”: “C’è un assaggiatore di piatti, una delle pietanze è al limite della commestibilità, eppure ogni volta lui deve esclamare: “Ma che bontà!” mentre altri due devono indovinare quali sono i piatti buoni. Da noi un gioco magari semplice diventa lo spunto creativo per vedere come lo interpretano gli ospiti”, ha spiegato Stefano De Martino su Tv Sorrisi e Canzoni. Un’altra novità è “La coppia che scoppia”: i vip in gioco devono cercare di far scoppiare un palloncino, in combutta con chi li fiancheggia, utilizzando la sola pressione del corpo. Non mancheranno i giochi più amati, come “La stanza inclinata” (il pavimento è inclinato di 22,5 gradi), “Segui il labiale”, “Mimo senza fili” e “Rubagallina”. A fine serata non ci saranno, come sempre, né vincitori né vinti: la regola è divertirsi!

LEGGI ANCHE:

Stefano Veneruso "Massimo Troisi non voleva lo chiamassi zio"/"Trapianto? Era pronto"Vauro “Berlusconi-Zelensky? Bacerei in bocca il Cav”/ “A Kiev un presidente pupazzo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA