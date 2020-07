“Stato d’emergenza? Proroga al 31 dicembre”/ Covid, annuncio Conte: Salvini protesta

Proroga dello stato d’emergenza in Italia per il coronavirus? Il premier Giuseppe Conte ha aperto a questa possibilità, annunciando che potrebbe essere prolungato fino al 31 dicembre 2020. La decisione ufficiale non è stata ancora presa, né comunicata, ma il presidente del Consiglio ha confermato che c’è questo orientamento nel governo. «Ragionevolmente, ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio», ha ammesso a margine del test di sollevamento delle paratoie del Mose a Venezia. Conte ha spiegato che lo stato di emergenza «serve a tenere sotto controllo il virus», in quanto permette di adottare misure che altrimenti non potrebbero essere prese. La proroga fa sì che Palazzo Chigi possa far ricorso a nuovi Dpcm, quei strumenti legislativi che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi e che non hanno bisogno di essere varati dalle Camere, al contrario dei decreti. Inoltre, la Protezione civile manterrà un ruolo centrale, soprattutto in vista della riapertura delle scuole.

PROROGA STATO D’EMERGENZA? SALVINI PROTESTA

«Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione», ha dichiarato il premier Giuseppe Conte. La proroga fino alla fine dell’anno probabilmente risente delle previsioni del Comitato tecnico scientifico e della probabilità che in autunno possa arrivare la temuta seconda ondata, frutto magari di nuovi e più estesi focolai. Gli effetti sono molteplici, ad esempio proseguirà lo smart working per dipendenti pubblici e privati. Di fatto, l’ombra del coronavirus si allunga anche sulla seconda parte dell’anno, ma si attende appunto la decisione ufficiale. Intanto il centrodestra si spacca. C’è Matteo Salvini, leader della Lega, che protesta: «Allungarlo? No grazie. Gli Italiani hanno dimostrato buon senso, meritano fiducia e rispetto, adesso vogliono vivere, lavorare, amare. Con tutte le attenzioni possibili, la libertà non si cancella per decreto». Invece Forza Italia è favorevole: «Una necessità condivisibile. Ciò che non permetteremo è che a questa proroga corrisponda un’ulteriore esclusione del Parlamento dalle decisioni vitali per il Paese», scrive la deputata Deborah Bergamini su Twitter. Invece Annamaria Bernini, capogruppo al Senato: «Basta alla logica dei pieni poteri al premier». Anche il Pd però avverte: bisogna passare dal Parlamento.



