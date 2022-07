Stefan Soltesz morto dopo malore sul palco/ “Soccorso anche da uno spettatore, poi…”

Fatale il malore avuto sul palco per Stefan Soltesz: il direttore d’orchestra austriaco, di origini ungheresi, è morto dopo aver avuto un collasso durante il concerto al Teatro Nazionale di Monaco di Baviera. Ad annunciare la morte del maestro, che aveva 73 anni, è stato Michael Wuerges, portavoce dell’Opera di Stato Bavarese, «con orrore e grande tristezza». Il malore è sopraggiunto venerdì sera, mentre Soltesz dirigeva l’opera lirica “La donna silenziosa” di Richard Strauss su libretto di Stefan Zweig, tratto dalla commedia “Epicoene, o la donna silenziosa” di Ben Jonson.

Il direttore artistico Serge Dorny si è detto «profondamente rattristato dalla notizia del collasso e della scomparsa di Stefan Soltesz». Oltre ad essere un direttore d’orchestra talentuoso, era per lui «un buon amico», quindi ha rivolto i suoi pensieri alla moglie Michaela. Non sono note le cause della morte, quel che si sa è che Stefan Soltesz è caduto dal podio poco prima della fine del primo atto ed è stato dichiarato morto in ospedale alcune ore dopo.

MORTO STEFAN SOLTESZ: I SOCCORSI DOPO IL MALORE…

«A un certo punto la musica si è fermata», ha dichiarato Sebastian Bolz, assistente di ricerca presso il dipartimento di musica dell’Università Ludwig Maximilians di Monaco, che stava assistendo al concerto insieme alla moglie. Ha aggiunto che la caduta del direttore d’orchestra Stefan Soltesz è avvenuta poco prima delle ore 20, poi di aver sentito delle richieste di aiuto dal palco e dall’orchestra. Il portavoce Michael Wuerges ha spiegato che Soltesz è stato soccorso subito dal medico del teatro e da un cardiochirurgo presente tra il pubblico. Dopo il malore, il sipario è calato sul palcoscenico e il direttore artistico Tillmann Wiegand ha annunciato che c’era stata un’emergenza e che ci sarebbe stato subito un intervallo di 30 minuti. Al termine dello stesso però, Wiegand è tornato sul palco per annunciare che il concerto era stato annullato. Poco prima delle ore 23 il direttore generale dell’Opera di Stato Bavarese, Serge Dorny, ha annunciato su Twitter la morte di Stefan Soltesz. Non è il primo caso di malore sul podio: Soltesz è il quarto direttore d’orchestra che ha un malore al Teatro Nazionale, sede principale dell’Opera di Stato bavarese, dall’inizio del 1900.

