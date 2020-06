Stefano Accorsi ancora papà/ Bianca Vitali incinta, aspetta un figlio e posta la foto

Pubblicità

Stefano Accorsi diventerà di nuovo papà. Una meravigliosa notizia comunicata dal famoso attore sui propri profili social, con uno scatto di sua moglie Bianca Vitali e di un bellissimo pancione. Un abbraccio a quattro mani, quello stretto attorno alla pancia di Bianca. Stefano Accorsi, il figlio Lorenzo, nato nell’aprile del 2017, Orlando e Athena, frutto della storia d’amore tra l’attore e Laetitia Casta. La notizia ha mandato su di giri gli amici, i fan e più in generale le persone vicine alla coppia. Stefano Accorsi e Bianca Vitali, inevitabilmente, sono al settimo cielo per la dolce attesa. Per il quarantanovenne si tratta del quarto figlio, per una famiglia sempre più numerosa e unita. “Aspettando tutti insieme”, si legge nella didascalia allegata al dolce scatto tutti insieme.

Stefano Accorsi diventa papà: “è tutto amore”

Stefano Accorsi e Bianca Vitali non vedono l’ora di accogliere in famiglia il proprio frutto di amore. “È tutto amore”, ribadisce Accorsi sotto una delle foto condivise coi fan sui social. Bianca Vitali è riuscita a smontare ogni eventuale dubbio legato alla differenza di età. “Mi chiedevo: ma si può fare? ma è giusto? Poi sono arrivati i fatti e ho smesso di farmi domande”, riporta Vanity Fair. Il matrimonio è arrivata qualche anno fa a novembre. Adesso la loro famiglia è in procinto di diventare ancora più grande.



