Stefano Chiodaroli, la vita privata del comico: “Come mi vedono in famiglia”

Il rinomato comico Stefano Chiodaroli oggi farà tappa a La volta buona di Caterina Balivo su Rai1, il comico che in passato abbiamo apprezzato in svariati programmi e cabaret come Zelig e Colorado, negli anni ha costruito una famiglia. E proprio riguardo alla moglie e alle figlie, Stefano Chiodaroli si è lasciato andare a qualche curiosa rivelazione in una intervista concessa a Il Giorno, svelando come si comporta con i suoi cari tra le mura domestiche:

“In famiglia, con mia moglie e le mie figlie, sono un matto spassoso, l’esperienza del cabaret mi ha costretto ad affinare questa attitudine in uno stile, in un certo senso, il ruolo del comico si carica sulle spalle anche l’attore” le parole dell’attore e comico che dunque non rinuncia al suo lato comico e ironico neanche a casa.

Stefano Chiodaroli, la carriera tra tv, teatro e cinema

In passato l’attore e comico si è spesso lanciato in nuove avventure sul piccolo schermo e non solo, Stefano Chiodaroli ha raccontato in una intervista a Il Giorno il suo punto di vista su piccolo e grande schermo, svelando le differenze: “La televisione ti dà grande celebrità e collocazione commerciale, ma si ciba della tua immagine e la consuma rapidamente, se sparisci dalla tv per sei mesi la gente pensa che non esisti” le parole dell’attore al quotidiano.

Tra le grandi passioni di Stefano Chiodaroli troviamo però anche il teatro, capace di garantire una libertà di spaziare senza eguali per l’attore che ha avuto la fortuna di provare tante esperienze in passato e sbizzarrirsi, impilando avventure di ogni genere: “La forma più grande di libertà, però, l’ho sperimentata nel teatro. Lì sei tu ad essere il padrone della situazione” ha ammesso Stefano Chiodaroli svelando dunque di aver imparato molto dalle rappresentazioni in scena nel corso degli anni.

