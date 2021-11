Stefano Patuanelli/ “A casa devo passare aspirapolvere, meglio incontrare assessori”

Stefano Patuanelli, ministro dell’agricoltura, era presente ieri alla sessantanovesima edizione della Mostra Nazionale del Bovino da latte Frisona e Jersey italiana a Montichiari. Prima di dare inizio al suo intervento a margine dell’evento dal titolo “Il futuro degli allevamenti italiani nelle sfide europee”, si è lasciato andare ad un fuori programma che ha ironicamente chiamato in causa anche la inconsapevole moglie.

Patuanelli/ “Salario minimo nostra battaglia, ma non lo paghino gli imprenditori”

“L’amico Fabio Rolfi ha detto che ultimamente ci vediamo spesso, negli ultimi 10 mesi ho visto più te che mia moglie. Ma lo preferisco, sennò a casa devo passare l’aspirapolvere e fare la spesa, meglio vedere gli assessori. Comunque, credo che la settimana prossima le prenderò”. Questa, secondo quanto riporta La Stampa, la divertente battuta con cui il ministro Stefano Patuanelli ha dato inizio al suo intervento.

Patuanelli: "Reddito di cittadinanza ha criticità"/ "Tasse? Condizioni per ridurle"

L’intervento di Stefano Patuanelli all’evento

Il ministro dell’agricoltura, dopo il siparietto sulla moglie, si è espresso in merito agli argomenti in agenda nel corso dell’evento dal titolo “Il futuro degli allevamenti italiani nelle sfide europee” presso la Mostra Nazionale del Bovino da latte Frisona e Jersey italiana a Montichiari. Innanzitutto, come riporta Italpress, sul Tavolo Latte: “Sono molto fiducioso, abbiamo fatto enormi passi avanti e ritengo che si riesca in queste ore a trovare una quadra rispetto a un tema importantissimo per il settore. Riusciremo a prorogare nuovamente il tema dell’etichettatura, elemento fondamentale per dare certezza ai consumatori di quello che trovano sulle loro tavole. Noi produciamo latte di qualità, l’industria trasforma questo prodotto meraviglioso in altrettanti prodotti di eccellenza e di grande distintività per il nostro Paese”.

FILIERE/ Da Ismea uno strumento finanziario per le imprese agroalimentari

Un commento critico, invece, in merito al tema del cibo sintetico: “Noi rischiamo di perdere delle libertà, la libertà di scegliere cosa mangiare. Il nutriscore è una piccola chiave che apre le porte al cibo sintetico. Dobbiamo chiudere quella porta a doppia mandata”, ha detto Stefano Patuanelli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA