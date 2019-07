Stefano Sala innamorato/ Con Dasha e Sofia a gonfie vele: il video su Instagram

Stefano Sala ha pubblicato su Instagram un video che ha fatto impazzire i fan, perché si mostra nella veste di un papà complice e giocoso. Il video pubblicato come post, mostra il modello e la figlia mentre cantano una delle canzoni più conosciute del momento. Sulle note di Torna a casa, padre e figlia mostrano tutte le loro doti canore. Stefano Sala suona la chitarra, mentre la piccola Sofia canta a squarciagola e sembra essere particolarmente divertita. Intona il ritornello della canzone dei Maneskin, seguendo il ritmo del padre. Si chiama Sofia la bambina nata dalla precedente relazione di Stefano Sala con Dayane Mello. La bambina vive con il papà e i suoi nonni, come deciso pacificamente dai genitori, Stefano e Dayane. “Quando io e Stefano ci siamo separati” – aveva infatti spiegato la modella quando i riflettori erano puntati sulla fine della loro relazione – “la bambina è venuta a vivere a Milano insieme a me. Io, però, sono spesso via per lavoro e dovevo lasciarla sempre a una baby-sitter. Questo, unito al fatto che la bambina chiedeva in continuazione dei suoi nonni, ci ha fatto decidere che, per il suo bene, era meglio crescesse con i genitori di Stefano, che vivono al lago”. Stefano Sala è infatti nato a Gravedona, piccola località sul Lago di Como.

Stefano Sala e Dasha Dereviankina: le donne della sua vita

Stefano Sala è oggi fidanzato con la modella Dasha Dereviankina, che su Instagram si fa chiamare anche Daria. Le foto che si possono osservare sui rispettivi social, mostrano la coppia molto spesso in compagnia di Sofia, il che indica un buon rapporto tra la nuova fidanzata di Stefano Sala e la figlia. Tuttavia, secondo il gossip, al termine dell’edizione del Grande Fratello Vip a cui ha preso parte anche il modello, il rapporto con Dasha si sarebbe incrinato. Oggi, i due sembrano però più felici che mai, ma non sembrano prendere in considerazione l’ipotesi di un matrimonio. Qualche giorno fa, infatti, Stefano Sala ha pubblicato tra le sue storie di Instagram uno screenshot, nel quale si leggeva una voce di corridoio sulle loro possibili nozze. Il fatto che il modello abbia scelto di condividere e commentare con ironia le parole riservate a lui e Dasha, dimostra che al momento il fatidico sì non è affatto nei loro piani. Nessuno dei due, infatti, ha poi confermato l’ipotesi delle nozze imminenti.

