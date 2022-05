Stefano Tacconi, come sta dopo l’aneurisma?/ Medici: “Sta seduto, c’è ottimismo”

Il professor Andrea Barbanera, direttore di Neurochirurgia presso l’ospedale di Alessandria, è tornato a parlare delle condizioni di salute di Stefano Tacconi, l’ex portiere di Juventus, Genoa e Avellino ricoverato all’interno della struttura nosocomiale a seguito del malore (aneurisma) che l’ha colpito nelle scorse settimane. Negli ultimi giorni erano stati osservati dei miglioramenti importanti relativi al quadro clinico dell’ex giocatore e le impressioni positive che erano filtrate sono state confermate dal medico nel corso della diretta della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, martedì 31 maggio 2022.

STEFANO TACCONI, COME STA? IL PROFESSOR BARBANERA: “IL TRAGUARDO NON È PIÙ SALVARGLI LA VITA”

Il professor Barbanera ha rassicurato gli spettatori del programma, dicendo: “Stefano Tacconi sta sicuramente meglio rispetto alle settimane precedenti. È in reparto di degenza, non più in rianimazione, e sta andando verso una buona direzione. Ci sono ancora alcuni step significativi da fare, ma, intanto, molti passi in avanti importanti sono stati compiuti. Senza dubbio c’è più ottimismo rispetto alle scorse settimane. Adesso l’obiettivo è quello di fare riacquisire al paziente la sua autonomia. È stato già messo seduto e si sta svezzando da una serie di supporti. Ora il traguardo non è più salvargli la vita, ma migliorarne la qualità”.

