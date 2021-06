Stefano Zecchi/ “M5s è votato solo da chi prende il reddito di cittadinanza”

«Il caos nel Movimento 5 Stelle? È una questione non mi appassiona minimamente, il M5s è qualcosa di inconsistente, votato da italiani illusi di quello che potevano ricevere ed hanno ricevuto, ovvero il reddito di cittadinanza. E il M5s vive grazie a coloro che prendono il reddito di cittadinanza, che è una cosa indecente»: caustico Stefano Zecchi a Stasera Italia.

Lo scrittore ha poi aggiunto, chiamando in causa il Pd: «Mi appassiona di più arrivare a capire come il Pd riesce a costruire un’alleanza con questi signori. Il Pd fa elezioni contro il M5s, vince il M5s e perdono il Pd, il Pd benedice il M5s tanto per avere la possibilità di governare pur avendo perso le elezioni. Questo è il guaio italiano, una democrazia assente, che non rispetta il volere popolare».

Tornando all’attualità, Stefano Zecchi non ha usato troppi giri di parole per parlare del politicamente corretto: «Il politicamente corretto è diventato l’identità della sinistra, dell’establishment, della possibilità di governare attraverso le grandi figure istituzionali». Stefano Zecchi ha poi aggiunto: «Il politicamente corretto è un’incidenza, e in questa indecenza c’è l’inginocchiamento, il fatto che diventi un’ingerenza inaccettabile il fatto che due Stati si parlino attraverso delle relazioni plausibili. Nella sua millenaria capacità di mediazioni e di compromesso, la Chiesa cattolica ha avuto indubbia capacità e intelligenza di arrivare al punto della questione e farci discutere, e far discutere chi non vorrebbe discutere di questa cosa».

