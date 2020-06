STELLA BOSSARI, FIGLIA DANIELE E FILIPPA LAGERBACK/ Debutta come modella e la mamma…

Pubblicità

Stella Bossari ha ereditato dal padre – Daniele Bossari – la forma del viso e dalla madre – Filippa Lagerback – gli occhi, il sorriso, i capelli chiari e lucenti… in un’unica espressione: tutto il resto. Per questo, all’età di soli 16 anni, ha fatto il suo debutto ufficiale nel mondo del fashion, con l’endorsement, peraltro, della mamma ex modella. Quest’ultima ha reso pubblica la notizia su Instagram: “BOOM! Ecco la novità per la quale sono superemozionata ed agitata già da un bel po’… e che finalmente posso svelarvi! Esce la nuova linea per le giovani donne #MIA di @korff_official che vede anche il DEBUTTO di @stellabossari come testimonial…ed io ad accompagnarla, fotografate insieme dalla stupenda @nimabenati!!! Puo’ bastare come WOW-factor??? Stasera abbiamo la presentazione, seguiteci nelle storie che vi raccontiamo tutti i dettagli! Love e felicità!”.

Filippa Lagerback descrive uno dei momenti “più belli della vita” con Stella Bossari

La didascalia è a corredo di una foto che le ritrae insieme mentre Stella Bossari l’abbraccia. Le due appaiono molto legate e, in generale, la loro famiglia è piuttosto unita. In un’intervista rilasciata a Novella 2000, la Lagerback ha raccontato un episodio avvenuto durante la loro quarantena e in cui tutti e tre sono stati particolarmente bene. In quell’occasione, Daniele Bossari, l’uomo di casa, si è proposto di “portarle a cena” sul balcone della loro villa: “Io e Stella allora ci siamo ben vestite e abbiamo mangiato tutti insieme una pizza surgelata. È stata una delle serate più belle della mia vita e basta davvero poco per essere felici”, ha dichiarato in seguito Filippa.

Chi è Stella Bossari

Stella Bossari sembra avere tutte le carte in regola per fare strada nel mondo dello spettacolo. La ragazza, 17 anni a luglio, ha intrapreso gli studi alla European School e per un certo periodo della sua (giovane) vita ha preferito tenersi lontana dai riflettori. Al suo debutto su Instagram, però, ha subito fatto incetta di follower e like con le sue foto che rispecchiano in pieno le sue due passioni: la moda e i viaggi. Stella sembra essere molto affezionata a entrambi i genitori; non si sa, invece, se abbia o meno un fidanzatino.



