Stella Shi, chi è?/ La chef 25enne di Cu_cina sbarca a Masterchef Italia 2021

Stella Shi tra gli ospiti di Masterchef Italia 2021

Stella Shi è uno degli ospiti della puntata di stasera, 7 gennaio, di Masterchef Italia 2021. La ragazza ha appena 25 anni e il suo ristorante a Roma, il Cu_cina, viene considerato uno dei più importanti del momento. La ragazza ha provato la via della cucina fusion tra Cina e Italia. Nata a Bari ha iniziato a seguire l’amore per la cucina quando aveva appena sedici anni. La sua famiglia possedeva un ristorante in Puglia, cosa che l’ha aiutata perché è cresciuta praticamente tra i fornelli. La svolta è arrivata grazie al cinema, quando dopo una visione di “Amore, curry e cucina” ha capito che non poteva assolutamente ignorare il suo sogno di sbancare in cucina. Staremo a vedere cosa proporrà ai ragazzi stasera.

Chi è Stella Shi? Un passato da giurista

Nonostante sia giovane la chef Stella Shi è arrivata alla cucina per gradi. Nonostante la sua famiglia in Puglia possedesse un ristorante la ragazza si era iscritta alla facoltà di giurisprudenza della Luiss dopo aver frequentato il Liceo Classico Europeo. Non è riuscita però a rimanere lontana dal mondo della cucina, decidendo di formarsi poi all’Alma, Scuola internazionale di cucina italiana di Gualtiero Marchesi, abbandonato la pista della giurisdizione. Inizialmente ha lavorato in molti ristoranti noti con esperienze a Londra e a Hong Kong. Ritornata in Italia ha deciso dunque di prendere questa particolare strada della cucina fusion.



