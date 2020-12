Stella Tennant è morta/ La super modella aveva 50 anni: “Era una donna meravigliosa”

Il mondo della moda dice addio a Stella Tennant. La modella britannica che trovò la fama negli anni Novanta, sfilando per alcuni tra i più importanti stilisti al mondo, è morta a soli 50 anni per motivazioni al momento non specificate. L’aristocratica modella scozzese è deceduta “improvvisamente” cinque giorni dopo il suo cinquantesimo compleanno. “È con grande tristezza che annunciamo la morte improvvisa di Stella Tennant. Era una donna meravigliosa e una ispirazione per tutti noi”, ha annunciato la famiglia, senza specificare le cause del decesso. Un portavoce della polizia ha tuttavia escluso che sia accaduto per “circostanze sospette”. Stella Tennant era sposata e aveva quattro figli: Marcel, Cecily, Jasmine e Iris avuti dal fotografo francese David Lasnet.

La carriera e le battaglie di Stella Tennant

La sua carriera ha avuto inizio nei primi anni Novanta con alcuni servizi fotografici realizzati per alcune importanti riviste internazionali. Un metro e ottanta, bellezza androgina ed elegantissima, Stella Tennant, proprio negli ultimi anni, ha fatto sentire la sua voce, sponsorizzando una moda che fosse maggiormente sostenibile grazie anche a campagne che utilizzavano vestiti di seconda mano. Il tutto con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dell’industria dell’abbigliamento. In un’intervista al Guardian di qualche tempo fa, in merito aveva dichiarato: “Ci metteremo un po’ a cambiare le nostre abitudini, ma penso che questo sia, in maniera così ovvia, un passo nella giusta direzione”.



