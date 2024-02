Stellantis/ Nuovo patto raggiunto con Ayvens, 500mila mezzi sostenibili (27 febbraio 2024)

L’intento di Stellantis di produrre auto più sostenibili diventa sempre più concreto. La società olandese ha firmato un accordo multimiliardario con la società francese Ayvens, leader in termini nazionali sulla mobilità sostenibile. L’accordo appena siglato è certamente strategico per ambe le società.

Da un lato Stellantis, può contare sull’obiettivo di fornire flotte più ecologiche, Ayvens, mira ad incrementare il fatturato contando fino a 500 mila veicoli che faranno parte della sua rete, tra cui i brandi più noti: per l’appunto, la new entry Stellantis, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot e Vauxhall.

L’obiettivo Stellantis delle auto più sostenibili nella sua concretezza

L’obiettivo di Stellantis è quello di promuovere auto e veicoli sempre più sostenibili. L’accordo firmato con la società Ayvens, comporta per quest’ultima un vantaggio multi brand, dato che l’intesa implica la selezione di un’ampia gamma di mezzi da garantire nel leasing a lungo termine.

Flotta rigorosamente elettrica e a zero emissioni, senza però precludere nessuna esigenza dell’automobilistà più pretenzioso: dai SUV alle city car, dai minivan (includendo anche quelli a 7 e 9 posti) ai furgoni, dalle motorizzazioni più disparate (compresi i mezzi elettrici a batteria), senza rinunciare all’infotainment e programmi di un certo spessore.

L’amministratore delegato della società olandese Stellantis, Carlos Tavares, si è detto fiducioso e contento riguardo all’accordo intrapreso con Ayvens, sostenendo:

«Sono entusiasta di annunciare questa innovativa partnership con Ayvens, che consentirà di sostenere la progressiva transizione dei clienti di Ayvens verso una mobilità più sostenibile. Grazie ai nostri brand iconici e alla nostra offerta di veicoli elettrici siamo in grado di offrire una soluzione su misura per ogni esigenza, ogni budget e stile di vita».

Ed infine, conclude spiegando le finalità positive dell’accordo:

«Grazie a questo accordo, i clienti attuali e futuri dei brand Stellantis potranno provare le nostre ultime innovazioni, dalla propulsione avanzata alla connettività ad alte prestazioni, oltre ad un comfort impareggiabile. Si tratta di una grande opportunità per i clienti di Ayvens ed è il modo giusto per proseguire assieme verso un futuro a zero emissioni di carbonio».











