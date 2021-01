Stephanie Bellarte, chi è?/ A La Pupa e il Secchione l’erede di Francesca Cipriani?

Stephanie Bellarte, in arrivo un “clone” di Francesca Cipriani? Un particolare svela che…

Niente televisione ma tante passerelle per Stephanie Bellarte, la neo protagonista de La Pupa e il Secchio e viceversa al via questa sera con l’edizione firmata da Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Toccherà proprio alla pupa per antonomasia seguire le sue possibile eredi a cominciare proprio dalla bella Stephanie che, però, non ha di certo le curve della Cipriani da mettere in mostra. Anche lei questa sera, come le sue colleghe, scenderà dalla sua auto e attraverserà il red carpet per arrivare al cospetto del conduttore e capire come inizierà la sua esperienza televisiva e a quale Secchione sarà affidata o affiancata.

Toccherà a lei consigliarlo su look, stile e comportamento, mentre a lui toccherà fare lo stesso ma solo in materia di nozioni scolastiche e non solo. Classe 2001, anche in questo caso ci troviamo davanti ad una modella e influencer.

Stephanie Bellarte chi è e che lavoro fa la neo Pupa de La Pupa e il Secchione e Viceversa?

Le bella Stephanie Bellarte nasce vicino Pavia, ha frequentato il liceo artistico con indirizzo scenografia e non è mai stata molto lontano dalla sua città a differenza di altre sue colleghe. Non ci sono molti dettagli sulla sua vita privata e nemmeno sui suoi possibili studi universitari che, comunque, dovrebbero essere ancora in corso. Quello che interessa al pubblico del programma di Italia1 è che anche lei ha coltivato le sue passioni per la moda e per la bellezza, interessi che l’hanno portata fino al programma di Italia1 a partire da questa sera. Quattro anni fa è stata nominata Miss Intercontinental e l’anno dopo è sbarcata nel concorso di Miss Mondo Italia proprio come la sua collega Linda Taddei, altra Pupa di questa edizione, chissà che tra i due non ci siano dei trascorsi e un po’ di ruggini che svilupperanno poi nel programma di Italia1.

