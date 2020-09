Steve Nash nuovo allenatore dei Brooklyn Nets/ NBA: superato Tyronn Lue

Bomba di mercato in NBA: Steve Nash sarà il nuovo capo allenatore dei Brooklyn Nets. Una svolta clamorosa, considerando le voci delle ultime settimane: l’Hall of Famer avrà l’arduo compito di guidare una delle squadre più ambite del campionato di basket statunitense, avendo la possibilità di gestire dei campioni del calibro di Kevin Durant e Kyrie Irving. Come riportano i colleghi di Sky Sport, Nash ha firmato un contratto di quattro anni e Jacque Vaughn sarà il suo primo assistente. Il 45enne non ha mai avuto esperienze da coach e sarà dunque all’esordio assoluto. Alla mancanza di esperienza sopperirà certamente il grande carisma, che lo ha contraddistinto nel corso della sua carriera da giocatore. Non dimentichiamo che nel corso degli ultimi anni ha lavorato come consulente ai Golden State Warriors.

NBA, STEVE NASH NUOVO ALLENATORE DEI BROOKLYN NETS

Il roster dei Brooklyn Nets è a dir poco ricco di talento e la società ha deciso di imprimere una svolta clamorosa. Vaughn, tecnico ad interim, sarà al fianco di Steve Nash nella nuova esperienza, anche se negli ultimi giorni sono circolati tantissimi top name per l’ambita panchina: da Jeff Van Gundy a Jason Kidd, passando per Tyronn Lue e Ime Udoka. Senza dimenticare la tentazione Gregg Popovich, da 26 anni al timone dei San Antonio Spurs.

NBA Most Valuable Player Award (MVP) per le stagioni 2004-2005 e 2005-2006, Steve Nash è considerato come uno dei migliori assistman di tutti i tempi ed ha lasciato il segno in tutte le squadre in cui ha militato: dai Dallas Mavericks ai Los Angeles Lakers, fino alla doppia e lunghissima esperienza con i Phoenix Suns. Ora per l’ex playmaker si aprono le porte di una nuova avventura, in bocca al lupo al canadese!

© RIPRODUZIONE RISERVATA