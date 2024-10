Gli stipendi di ottobre prevedono degli aumenti da destinare a delle categorie specifiche di lavoratori: dipendenti assunti nelle Università, dirigenti scolastici e poliziotti. Poi anche i lavoratori e i soci delle cooperative sociali – con il rinnovo contrattuale – vedranno incrementarsi il salario.

Nell’elenco dei privilegiati non mancano i docenti con recente assunzione o per chi ha lavorato nell’ultimo anno con contratti a termine, per i quali è prevista una indennità di 100€ al mese. L’incremento salariale è dovuto grazie al Dpcm sottoscritto in data 23 luglio del2024 e pubblicato in GU il 27 agosto di quest’anno.

Stipendi ottobre e aumenti per 1,5 mln di lavoratori

Grazie al rinnovo dei contratti collettivi nazionali gli stipendi di ottobre prevedono aumenti per ben 1,5 milioni di lavoratori. L’incremento può variare in base alla categoria e al settore in cui si lavora: il tetto massimo di 350€ è destinato ad esempio, ai dirigenti di polizia.

Dirigenti di polizia

I primi aumenti dello stipendio riguardano i dirigenti assunti nei corpi di polizia militari e civili e in polizia di Stato, per i quali è possibile arrivare fino a 350 euro in più (lordi) al mese.

Quanto ai Gradi superiori delle Forze Armate e ai dirigenti di polizia penitenziaria spetta un incremento poco più basso: 320 euro mensili (lordi).

Dirigenti scolastici e dipendenti delle Università

I dipendenti dell’Università riceveranno nel loro cedolino circa 100 euro al mese in più, corrispondenti ad un incremento pari al 4,8%. Va meglio per i dirigenti scolastici i quali percepiranno 195 euro lordi (e al mese) già da questo mese di ottobre.

Docenti

Gli insegnanti delle scuole percepiranno 100 euro (lordi e mensili) in più rispetto al loro stipendio ordinario. Una cifra più alta rispetto ai docenti di ruolo in quanto per loro (con contratti a termine o assunti recentemente) non sono applicate trattenute per addizionali comunali e regionali.

Studi professionali

Le ipotesi sul rinnovo CCNL degli studi professionali finalmente diventano realtà. Per circa 600.000 dipendenti è previsto un aumento salariale di 215€ al mese fino al terzo livello, mentre per gli altri livelli l’aumento può concedere 400€ una tantum da elargire in due soluzioni.

Cooperative sociali

Gli addetti alle cooperative sociali (tra soci e lavoratori) sono 870 mila. L’incremento della retribuzione è così ripartita: 60€ dal mese di febbraio 2024 per il Livello C1, 30€ per il cedolino di ottobre (per il Livello C1) e 30€ con la mensilità di ottobre 2025 per il Livello C1.

Educatori sociali

Previsti anche nuovi aumenti sugli stipendi per gli educatori sociali: i professionali socio pedagogici e chi si occupa di infanzia, potranno percepire fino a 41€ in più (dall’1° gennaio del 2025) e altri 41€ dall’1° settembre 2025 che verrà denominato “ETDR Educatore“.