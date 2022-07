Stoccarda, 2 ristoratori italiani trovati morti/ Omicidio-suicidio? Corpi nel locale

E’ giallo sulla morte di due ristoratori italiani trovati morti nel loro locale a Stoccarda, in Germania. Le vittime sono Rosario Lamattina della provincia di Salerno ed il socio Gianni Valle, della provincia di Latina, entrambi 53enni, sarebbero stati trovati nel seminterrato del ristorante “Valle” a Stoccarda, in un edificio nella Geschwister-Scholl Strasse, come riferisce Il Fatto Quotidiano. Entrambi molto conosciuti nel mondo gastronomico di Stoccarda, al momento non è ancora del tutto chiaro cosa sia accaduto ma, stando alle indiscrezioni raccolte dai media, si parlerebbe di ferite di arma da taglio.

La polizia locale all’Ansa avrebbe riferito che al momento non ci sarebbero indizi sul fatto che siano coinvolte altre persone nelle morti dei due ristoratori italiani, sebbene le indagini siano in corso e starebbero toccando ogni ambito possibile per non lasciare nulla di intentato. “Non abbiamo evidenze del fatto che possano aver partecipato altre persone, né che vi sia un coinvolgimento della criminalità organizzata”, avrebbe aggiunto il portavoce Stephan Widmann.

Stoccarda, due ristoratori italiani trovati morti: è giallo

Secondo le ultime notizie sulla duplice morte che avrebbe interessato i due ristoratori italiani noti a Stoccarda, al momento sarebbe ancora in corso l’esame autoptico che farà luce sulle cause della morte. “Si indaga in tutte le direzioni”, ha aggiunto il portavoce della polizia locale. Il ritrovamento dei due corpi senza vita sarebbe avvenuto lunedì scorso alle 15.50 dopo una segnalazione. Non si esclude, scrive SWR, che i due ristoratori possano essere arrivati ad una lite furiosa poi culminata in tragedia. E’ possibile che si siano feriti con dei coltelli o con dei pezzi di vetro ma si continua ad indagare senza escludere altre possibili ipotesi.

Intanto a Caggiano, il piccolo centro in provincia di Salerno dove Rosario Lamattina era originario, sarebbe stata avanzata l’ipotesi dell’omicidio-suicidio. Stando alle notizie giunte dalla Germania, sarebbe questa, spiegano al Fatto, l’ipotesi maggiormente battuta dagli investigatori tedeschi. Nel dettaglio si ipotizza che Gianni Valle abbia potuto uccidere il socio al termine di una colluttazione per poi togliersi successivamente la vita. Sarebbero emersi anche presunti problemi di depressione e questioni economiche che avrebbero portato alla vendita di uno dei due ristoranti che gestivano insieme. Questo sarebbe confermato dal fatto che l’omicidio sarebbe avvenuto nell’ufficio del ristorante e che la porta sarebbe stata chiusa dall’interno.











