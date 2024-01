Stop contanti a migranti: sussidio su prepagata a uso limitato/ Germania, no spese inutili e soldi all’estero

In Turingia, il più piccolo dei lander della Germania, i migranti non riceveranno più il sussidio previsto in contanti. Il Governo, come riportato da Libero Quotidiano, dà loro 460 euro al mese. Spesso tuttavia parte di questi soldi viene inviato all’estero alle famiglie di origine, spingendo i parenti alla traversata. In altri casi, invece, il denaro viene speso per acquisti sporchi o inutili.

È per questo motivo che la soluzione è stata identificata in una carta prepagata a uso limitato. I soldi contenuti al suo interno potranno essere utilizzati soltanto in ambito regionale, in modo che contribuiscano all’economia locale. In base al circuito, inoltre, ci sono alcune restrizioni. Ad esempio, in quello Mastercard non è possibile pagare il parrucchiere oppure fare altre spese superflue. Il sistema è ad ogni modo ancora in fase di sperimentazione. Il numero di richiedenti asilo che stanno facendo domanda per ottenere questo strumento è in crescita.

Stop contanti a migranti: sussidio su prepagata a uso limitato, cosa succede in Germania

La carta prepagata che sostituisce il sussidio in contanti in Turingia, in Germania, tuttavia ha creato anche qualche polemica. “Una serie di asilanti, soprattutto della Serbia e della Macedonia del Nord, ci stanno informando che con questo sistema preferiscono lasciare il Paese”, ha raccontato Thomas Dreiling, incaricato dell’ufficio profughi della regione, a Mdr.

Il sentimento prevalente, soprattutto a livello politico, è però quello della soddisfazione. “La differenziazione tra prestazioni per il sostentamento e il denaro come frutto del lavoro spinge più richiedenti asilo proprio a cercare lavoro”, ha commentato Werner Henning del Cdu, il partito moderato che fu di Angela Merkel e che oggi guida proprio i due circondari orientali in cui è stata avviata l’iniziativa. “Valutiamo la carta come un successo completo. E l’aver impedito agli stranieri di inviare soldi in patria, in realtà, non è stata una scelta intenzionale”, ha affermato Martina Schweinsburg, presidente del circondario di Greiz.

