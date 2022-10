Storie Italiane non va in onda oggi: perchè?/ Su Rai Uno il cambio di programmazione

Non andrà in onda questa mattina Storie Italiane, consueto programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. Il talk di attualità verrà “soppresso” solo per la giornata di oggi, giovedì 13 ottobre 2022, per lasciare spazio alla scena politica. Stamane, infatti, è previsto l’insediamento delle Camere, di conseguenza il primo canale seguirà le votazioni in diretta da cui uscirà il nome appunto del prossimo Presidente.

Al momento, come riferiscono le indiscrezioni delle ultime ore, non vi sarebbe ancora l’intesa nel centrodestra fra chi sarà il politico che andrà a sostituire Roberto Fico, di conseguenza sarà una votazione che non lesinerà colpi di scena. Storie Italiane andrà quindi in vacanza per la giornata di oggi, e non sarà l’unico programma di casa Rai che oggi non andrà in onda. Visti i possibili tempi lunghi della votazione, salterà anche il consueto cooking show di mezzogiorno di casa Rai, leggasi “E’ sempre mezzogiorno”, condotto da Antonella Clerici.

STORIE ITALIANE NON VA IN ONDA OGGI: SALTA ANCHE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Anche per la bionda conduttrice della tv pubblica una giornata di pausa in attesa poi di ritornare domani alla solita ora. Ma vediamo quindi cosa prevede il palinsesto di casa Rai Unodi stamane: dalle ore 8:55 alle ore 9:45 UnoMattina in versione “short”, quindi alle 9:00 c’è stato il Tg1 L.I.S. per i non udenti, poi è toccato dalle ore 9:35 a Tg Parlamento, quindi dalle 9:45 è scattato lo “Speciale Tg1” in collaborazione con Rai Parlamento: insediamento camere. Alle 13:30, infine, spazio al consueto appuntamento con Tg1.

Storie Italiane tornerà domani venerdì 14 ottobre alla solita ora, attorno alle 9:55, in diretta su Rai Uno, e dopo Eleonora Daniele andrà in onda anche “E’ sempre mezzogiorno”. Per fare il sunto su quanto accaduto oggi alle Camere, spazio ad una puntata “speciale” di Porta a Porta questa sera alle ore 23:30, incentrata proprio sull’insediamento del nuovo governo di Giorgia Meloni.











