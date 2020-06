STRAGE DI ERBA/ Iene: “Ritrovati reperti dati per distrutti”. Rosa e Olindo sperano

Le Iene tornano ad occuparsi della strage di Erba. Olindo Romano e Rosa Bazzi sono stati condannati in Cassazione all’ergastolo per gli omicidi, avvenuti l’11 dicembre 2006, di Raffaella Castagna, di suo figlio Youssef Marzouk, della madre Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini. Dopo molti anni e inchieste, però, a detta del programma di Italia Uno – che alla vicenda ha già dedicato diversi approfondimenti – qualcosa sembra non tornare. Nel servizio in onda oggi a partire dalle 21:10, Antonino Monteleone e Marco Occhipinti mettono in luce la nuova clamorosa svolta verificatasi all’interno dell’ufficio corpi di reato del Tribunale di Como, dov’è stato ritrovato un nuovo scatolone (il terzo, ndr.) all’interno del quale sarebbero custoditi i vestiti di Mario Frigerio (unico sopravvissuto alla strage) e del piccolo Youssef Marzouk.

STRAGE DI ERBA, IENE: “SVOLTA CLAMOROSA”

Gli interrogativi che si pongono Antonino Monteleone e Marco Occhipinti de Le Iene sono i seguenti: e se sopra ci fosse il dna degli assassini di via Diaz? E se quegli assassini non fossero Rosa e Olindo? Ipotesi clamorosa, se non ardita alla luce delle sentenze che fino ad oggi hanno sempre visto i vicini di casa di Erba condannati al ruolo di colpevoli della strage che sconvolse l’Italia. E’ bene ricordare che queste prove si credeva fossero state distrutte due anni fa, nonostante un ordine contrario chiedesse espressamente di preservarle, e che per questo non sono state mai analizzate. Antonino Monteleone è andato a parlare con Francesco Tucci, ex responsabile dell’ufficio corpi di reato del Tribunale di Como, dove i reperti vengono distrutti nonostante ordini contrari dei tribunali e che poi ricompaiono misteriosamente. A lui ha chiesto spiegazioni del perché questi scatoloni risultavano prima ufficialmente distrutti e poi sono riapparsi là dove negli stessi anni sarebbero spariti anche armi, droga e oggetti di valore. E soprattutto perché lui e il cancelliere, che materialmente distrusse i reperti nonostante un ordine contrario, raccontino storie opposte e contraddittorie. Clicca qui per il video di anticipazioni de Le Iene!



