Strage di Erba, oggi prima udienza per la revisione/ Olindo Romano e Rosa Bazzi in aula dopo 17 anni

Al via oggi la prima udienza del processo riguardante la strage di Erba. Dopo 17 anni, come ricorda TgCom24.it, si torna in aula presso il tribunale di Brescia, l’avvio della revisione che vede imputati i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, già condannati in via definitiva all’ergastolo e ritenuti colpevoli dell’assassinio di Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, Paola Galli e Valeria Cherubini.

Olindo Romano, in vista appunto della riapertura del processo, ha scritto una lettera in cui dice di sperare “in un processo sereno e oggettivo, ringrazia il sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser e ribadisce l’innocenza propria e di sua moglie Rosa Bazzi”. Nel corso della prima udienza davanti alla corte d’Appello del tribunale di Brescia, la difesa di Olindo e Rosa presenterà dei nuovi elementi con l’obiettivo ultimo di scagionare del tutto i propri assistiti. “A me e Rosa – scrive ancora il Romano – in questi anni è mancata la possibilità di stare insieme come facevamo prima, vogliamo solo quello”.

Nella giornata di ieri Giuseppe Castagna, che nella strage di erba ha perso la mamma, ma anche il nipotino e la sorella, si è detto contrario alla revisione del processo, parlando di “bugie”, e Olindo Romano ha replicato: “Penso che i fratelli Castagna dovrebbero essere interessati a capire come sono andati veramente i fatti e non capisco perché nascondano la testa sotto la sabbia pur di non confrontarsi con gli innumerevoli dubbi che continuano a emergere da questa vicenda. Non so chi sia il colpevole e non posso accusare nessuno senza prove, so io cosa vuol dire e non lo auguro a nessuno”.

La prima udienza a Brescia ha citato le parti civili e anche il procuratore di Milano, il sostituto pg Cuno Tarfusser, sanzionato di recente dal Consiglio superiore della magistratura. I giudici dovranno valutare l’esito della discussione tra le parti, quindi decidere se rigettare le istanze o eventualmente accogliere le nuove prove proposte dagli avvocati Fabio Schembri e Nico D’Ascolo, per Olindo Romano, e Luisa Bordeaux e Patrizia Morello, per Rosa Bazzi, disponendo quindi la revisione del processo.











