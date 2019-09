Strage di Erba, vizio di forma: caso riaperto/ Cassazione boccia no a nuove indagini

Si riapre il caso della strage di Erba, per la quale sono stati condannati Olindo Romano e la moglie Rosa Bazzi, vicini di casa di Raffaella Castagna che venne uccisa insieme al figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e una vicina di casa, Valeria Cherubini. L’episodio risale all’11 dicembre 2006, uno dei più efferati della storia della cronaca nera degli anni recenti. Romano e la Bazzi furono indicati sin da subito come i responsabili, loro stessi ammisero la colpa, dovuta, dicono, a continue liti fra vicini. Ma dal punto di vista delle indagini e da quello tecnico, hanno poi dichiarato a Quarto Grado e Le Iene che sono ben poche le prove concrete che portavano a loro. Numerosi poi i reperti andati distrutti per colpa delle forze dell’ordine e della magistratura.

LA CASSAZIONE ORDINA UNA NUOVA UDIENZA

I due hanno presentato ricorso ricevendo un no all’apertura di nuove indagini parte della Corte d’Assisi di Como, ma oggi la Cassazione ha qualificato il ricorso come opposizione e, quindi, ha trasmesso di nuovo gli atti alla Corte d’assise di Como. Sarà fissata una udienza, per ottenere nuove indagini, nuovi esami su campioni biologici trovati sul luogo della strage e su un vecchio telefono cellulare, nonché l’accesso ai server della procura per analizzare le registrazioni delle intercettazioni ambientali compiute subito dopo il delitto. Entro un mese i giudici di Como devono adesso fissare l’udienza. E’ presto per sapere se le richieste di nuove indagini saranno aperte, ma intanto è stato sollevato un legittimo dubbio sulle indagini che hanno portato alla condanna all’ergastolo.

