Strage mormoni in Messico: spari e bruciati vivi/ 12 morti, 6 bimbi: sospetti narcos

Una strage tremenda è avvenuta nelle scorse ore in Messico, con una famiglia di mormoni letteralmente trucidata pare da una banda di narcos a Rancho de La Mora, luogo funestato da tempo dai narcotrafficanti e terroristi dei cartelli di mezzo Messico: in tutto sarebbero 12 i morti, tra donne, bambini e addirittura due neonati rimasti uccisi al confine tra gli stati Chihuahua e Sonora, non lontano dagli Stati Uniti e da quel “muro” anti-migranti che il Presidente Trump vuole costruire tra Usa e Messico. I mormoni sarebbero tutti di origine americana e sarebbero rimasti vittime di un’imboscata dei narcos con diversi colpi di arma da fuoco che hanno di fatto “giustiziato” alcune madri, i loro 4 bambini e due gemelli neonati di sei mesi. Secondo i primi racconti che arrivano oltre Oceano, almeno altri cinque bambini – sempre parenti della larga famiglia di religione mormone – sono riusciti a fuggire anche se uno è rimasto colpito e ferito di striscio dalla scarica di colpi. Sono loro ad aver poi avvertito una loro zia che a sua volta ha raccontato a Julian LeBaron, noto attivista messicano in favore delle vittime dei narcotrafficanti, fratello di Benjamin Lebaron, fondatore di un gruppo di attivisti contro il crimine chiamato SOS Chihuahua nonché assassinato nel 2009.

Un’altra ragazza è riuscita a fuggire dalla trappola mortale ma al momento non è stata ancora rinvenuta dopo la fuga nel bosco vicino al luogo della sparatoria; «E’ stato un vero massacro», racconta l’attivista Lebaron alla Radio messicana “Formula Radio” dopo che da anni denuncia i vari gruppi criminali nella zona. Una rappresaglia che potrebbe suonare come una “vendetta” proprio contro l’opera dei Lebaron, con l’imboscata tesa contro l’innocente famiglia mormone rimasta decimata dal brutale attacco di questa mattina. «Mia cugina era in macchina insieme ai suoi quattro figli» – due gemellini di sei mesi e due bimbi di 8 e 10 anni – «diretta all’aeroporto di Phoenix, quando è stata attaccata e raggiunta da colpi di arma da fuoco all’altezza di Rancho de la Mora», racconta ancora l’attivista in lacrime dopo quanto avvenuto. Pare che alcune delle vittime siano state trovate nelle automobili senza vita e con ustioni su tutto il corpo: alcuni sono morti subito, altri sono stati bruciati vivi nella rappresaglia, spiegano le autorità dopo i primi rilievi sul luogo della strage di mormoni avvenuta nelle scorse ore. Come spiega bene Repubblica, la comunità colpita è costituita dai discendenti dei mormoni fuggiti dagli Stati Uniti nel XIX secolo visti di non buon occhio dai nativi locali specie per la poligamia che vivono nelle loro comunità.

This family and 13 others have been shot and killed by the cartel in Mexico. They are family and friends that do missionary work for their church in Mexico they are US citizens. They were shot then the vehicle was burned please pray for them… @realDonaldTrump @fox13 pic.twitter.com/omQgxZ9oKh

— Joe Wight (@joewight1) November 5, 2019