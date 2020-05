StreetDance/ Su Italia 1 il film con Nichola Burley e Charlotte Rampling

Pubblicità

StreetDance va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, venerdì 29 maggio, alle ore 15:55. Si tratta di una pellicola realizzata Gran Bretagna nel 2010 dalla casa cinematografica BBC Films in collaborazione con HMV e Vertigo Films mentre la distribuzione è stata gestita dalla Eagle pictures. La regia è stata affidata a Max Giwa il quale ha collaborato con Dania Pasquini mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Jane English. I costumi sono stati disegnati e realizzati da Andrew Cox, la fotografia è stata gestita da Sam McCurdy e nel cast sono presenti tra gli altri Nichola Burley, Charlotte Rampling, Eleanor Bron, Jeremy Sheffield, George Sampson e Frank Harper.

StreetDance, la trama del film

Ecco la trama di StreetDance. Ci troviamo nei sobborghi della città di Londra dove sempre più ragazzi si avvicinano a quella che viene definita come Street Dance. Una forma d’arte che permette di dare sfogo a tutta la propria fantasia e talento nel settore del ballo. Un gruppo che si dedica a questo genere di arte si trova improvvisamente in un momento di grande difficoltà dovuto all’incredibile scelta del leader carismatico Jay il quale ha deciso di porre fine alla collaborazione. Gli altri componenti del gruppo, non riuscendo a capire il motivo di questo addio, si ritrovano a vivere un momento di forte sforamento che tuttavia deve essere immediatamente superato anche per soddisfare le loro esigenze. Tra l’altro questo avrà degli scompensi nei loro progetti in quanto non potranno più prendere parte ad un possibile lavoro che li avrebbe visti esibirsi in un locale notturno della città di Londra. Devono immediatamente riprogrammare la loro attività e soprattutto occuparsi di un’attenta opera di raccolta fondi e al tempo stesso allenarsi duramente per farsi trovare pronti qualora si dovesse presentare una splendida occasione per poter mettere in bella mostra le proprie capacità.

Inoltre, alcuni componenti del gruppo decidono di entrare in una scuola di danza classica il che da un lato permetterà loro di accrescere le competenze, e dall’altro di poter mettere su uno spettacolo ancora maggiormente gradito con l’inserimento di 5 ballerini. Una delle insegnanti della scuola di danza di nome Elena ha deciso di portare una delle sue alunne preferite ossia Carly a vedere un balletto che potrebbe essere molto interessante per il suo futuro. Durante questo evento fa la conoscenza di Jay con i due che si rendono conto immediatamente come tra di loro ci sia una certa sintonia non solo dal punto di vista artistico, ma anche per quanto concerne l’aspetto sentimentale. Quella stessa notte trascorreranno tantissimi momenti di passione e di amore che però l’indomani si dimostreranno essere non veritieri. In particolare, il ragazzo inizia a vantarsi con tutti di aver avuto una notte di sesso con Carly e soprattutto si scoprirà che ha lasciato il suo vecchio gruppo di Street Dance per entrare in un gruppo più organizzato e conosciuto con il nome di Surge. Questo innescherà nel suo vecchio gruppo e soprattutto in Carly una grande voglia di rivalsa e di vendetta.



