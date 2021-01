Striscia la notizia, Matteo Renzi, gesto dell’ombrello a Mattarella/ Video virale..

Matteo Renzi fa il gesto dell’ombrello a Mattarella e Striscia la Notizia ha le prove, almeno quelle che è riuscito a costruire a tavolino grazie al suo deepfake. Ancora una volta è il tg satirico a mettere insieme i “pensieri” di Renzi portando in tv il famoso gesto proprio ai danni del Presidente della Repubblica che adesso dovrà tenere salde le redini del nostro Paese. Matteo Renzi in realtà ieri sera il gesto dell’ombrello, almeno teorico, non lo ha fatto solo a Mattarella ma anche agli italiani, almeno quelli che credono che una crisi di Governo adesso non serva ad altri se non a lui per tirare al mulino gli interessi utili al suo Partito e riuscire ad avere di nuovo peso nella politica italiana che lo ha snobbato dopo l’ultimo flop alle elezioni.

Striscia la notizia, Matteo Renzi, gesto dell’ombrello a Mattarella

La crisi non crisi del Governo italiano ieri è sbarcata anche a Striscia la Notizia con Matteo Renzi in versione fake e il video è già diventato virale. Proprio nella puntata di ieri è stato proposto il deepfake di Matteo Renzi che nel video-parodia è andato in scena pronto a commentare le indiscrezioni sulla presunta chiamata di Sergio Mattarella per cercare di scongiurare la crisi e tenere sulla poltrona Giuseppe Conte senza altri scossoni. Nel lungo commento spicca quello che poi i conduttori hanno etichettato come “il gesto distensivo” di Renzi ovvero un gesto dell’ombrello rivolto a Mattarella e a Conte.



