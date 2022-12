Striscia la notizia vs Soumahoro/ Video “Diceva che la famiglia per Lega Braccianti…”

Striscia la notizia tiene ancora accesi i riflettori sul caso Aboubakar Soumahoro. Lo fa in particolare Pinuccio con un documento video rintracciato sul profilo Facebook dello stesso onorevole. Si tratta di un filmato che risale al luglio 2020, nel quale Soumahoro annunciava l’addio al sindacato per la “missione” con la sua Lega Braccianti. Un video-annuncio molto ad effetto, nel quale si sente anche un pianto di bambino in sottofondo. Ma soprattutto si sente Soumahoro dire: «La scelta che ho compiuto comporterà dei sacrifici, anche economici, per me e per la mia famiglia. Non rinuncio a un salario per un altro salario: rinuncio a un salario punto».

Soumahoro, gip conferma reato Liliane Murekatete/ Indagini ispettori Mise sulle coop

Ma non è finita qui. «Non rinuncio a una scrivania per una poltrona: chi mi conosce, sa che non sono uno da scrivania. E per quanto riguarda la politica, non ho nemmeno la tessera di un partito», aggiungeva Aboubakar Soumahoro. Verrebbe da dire che si tratta delle “ultime parole famose”, considerando che due anni dopo Soumahoro è riuscito ad ottenere una prestigiosa poltrona alla Camera con Alleanza Verdi e Sinistra. Ma sappiamo anche che la sua famiglia, quella che avrebbe dovuto fare dei sacrifici anche economici, è finita al centro di un’inchiesta della procura di Latina per la mala gestione delle cooperative Karibu e Aid.

Soumahoro, Fratoianni sapeva da agosto del caso coop/ ‘Striscia’: “ignorò denunce e…”

“ABOUBAKAR SOUMAHORO SCHIVO E SILENZIOSO…”

In particolare, alla suocera di Aboubakar Soumahoro, Marie Therese Mukamitsindo, è stato disposto il sequestro di oltre 600mila euro. Striscia la notizia, però, non si è occupata solo dello scandalo delle cooperative sociali gestite dalla compagna e dalla suocera dell’ex sindacalista, ma anche dei fondi spariti dalla Lega Braccianti, dopo le accuse di due ex soci raccolte dall’inviato Pinunccio. Peraltro, il tg satirico ha provato a contattare Soumahoro per intervistarlo e raccogliere la sua versione dei fatti, senza però ottenere riscontro positivo. L’Agenzia Dire proprio oggi lo ha definito “schivo, silenzioso, in disparte, spesso chino sul cellulare che scrolla compulsivamente” in questa fase di concitazione politica legata alla Manovra. Ora si trova al Misto, ma sembra un corpo estraneo nel Parlamento. “L’ex paladino dei braccianti stranieri ha perso totalmente lo smalto e il carisma che accompagnarono il suo ingresso a Montecitorio“. Anche Dire conferma che Soumahoro non risponde alle domande dei cronisti e non parla praticamente con nessuno. L’agenzia riporta una dichiarazione dei ‘quasi amici’ di Avs: “Soumahoro si è defilato lui, forse si sente in difficoltà. Da parte nostra siamo ancora in attesa di alcuni chiarimenti“.

LEGGI ANCHE:

Soumahoro, mobili dei Casamonica nella coop della suocera/ “Moglie Liliane sapeva…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA