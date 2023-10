Studenti inneggiano ad Hamas, Valditara “andranno in prigione”/ “Collettivi Milano esultano per i massacri”

VALDITARA A MILANO CONDANNA GLI INNI DEGLI STUDENTI PRO-HAMAS: “PRONTE ISPEZIONI”

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è giunto a Milano questa mattina per far visita al Liceo Parini nei 250 anni dalla sua fondazione ma l’attenzione politica è inevitabilmente tutta orientata su quanto succede in queste ore con la guerra fra Hamas e Israele. In particolare, fa discutere la notizia secondo cui in alcune scuole di Milano dei collettivi di studenti avrebbero inneggiato alla guerra di Hamas, esultando per i massacri contro i civili israeliani e difendendo le cause della Palestina.

Interpellato in merito ai fatti, il Ministro Valditara si è detto subito deciso: «Se è vero che alcuni collettivi scolastici hanno inneggiato ad Hamas alla morte dei ragazzi israeliani, vanno perseguiti dalla legge. Farò partire immediatamente nostre ispezioni nelle scuole coinvolte, chiedendo alla Procura di promuovere un’azione penale per odio razziale», riporta TgCom24 delle parole dette dal titolare del MIM all’arrivo presso la scuola ebraica milanese. L’azione di Hamas, continua Valditara, «è infame, queste persone devono essere perseguite dalla Procura della Repubblica e spero finiscano in prigione».

DALLA SCUOLA AI COLLETTIVI, VALDITARA: “INACCETTABILE SINDACATI E PARTITI LI DIFENDANO”

In attesa di ulteriori approfondimenti scaturiti dalle indagini avviate dal Ministero, al momento sarebbero due le associazioni di collettivi di sinistra giovanili che a Milano avrebbero appoggiato sui social gli attacchi di Hamas contro Israele, arrivando addirittura ad esultare per i massacri dei civili. «Non è plausibile che alcuni sindacati o partiti li difendano», ha asserito Valditara condannando in pieno l’eventuale dolo dei due collettivi (di cui ancora non è noto il nome, ndr).

«Queste persone devono essere perseguite dalla Procura della Repubblica», ribadisce ancora il Ministro augurandosi che possano essere perseguite e arrestate, «sono di mentalità nazista, personaggi che devono essere isolati e condannati senza se e senza ma». Valditara presso la scuola ebraica di Milano è stato accolto da tutto il personale, dal presidente della comunità Ilan Boni, dal consigliere e vicepresidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) Milo Hasbani e dal rabbino capo di Milano, Alfonso Arbib.

