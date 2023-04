Studenti rinunciano a gita di scuola/ Vogliono festeggiare 18enne compagna disabile

Alcuni studenti hanno rinunciato alla gita scolastica di modo da poter festeggiare la loro compagna disabile che compiva gli anni proprio durante i giorni della gita. Come si legge sul sito di Quotidiano Nazionale, i protagonisti di questo splendido gesto sono stati gli studenti del quarto anno della sezione C del Liceo scientifico Michelangelo Buonarroti di Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Gli alunni, dopo due anni di stop ai viaggi per via del covid, quest’anno sarebbero dovuti andare in Sicilia, ma il viaggio inizialmente era stato programmato per un’altra data.

A seguito di alcuni problemi organizzativi si è quindi deciso per un determinato periodo: peccato però che in uno di quei giorni in cui gli studenti sarebbero dovuti essere in Sicilia, la loro compagna disabile aveva da tempo fissato il compleanno per festeggiare il suo diciottesimo, la maggiore età. Gli studenti dovevano quindi scegliere: la gita in classe senza la compagna, oppure, rinunciare alla Sicilia e partecipare a questo giorno speciale della ragazza? In realtà, come sottolineato da Quotidiano Nazionale, questo dubbio non c’è mai stato, visto che gli alunni del liceo del frusinate hanno subito pensato di restare a fianco della loro compagna.

STUDENTI RINUNCIANO A GITA PER FESTEGGIARE COMPLEANNO DI COMPAGNA DISABILE: IL COMMENTO DELLA PRESIDE

Ragazzi e ragazze hanno così comunicato alla presidente dell’istituto, Lucia Cipriano, la decisione di non prendere parte al viaggio d’istruzione: “O partiamo tutti o nessuno. Non vogliamo lasciare sola la nostra compagna, lei è una di noi, non è giusto che festeggi il compleanno senza i suoi amici. Sono quattro anni che la conosciamo e le vogliamo bene”.

La direttrice scolastica ha commentato: “sono stati eccezionali, hanno deciso tutto da soli. Questo come scuola ci rende orgogliosi”. Il caso sarà ora segnalato al presidente della repubblica, Sergio Mattarella, che dovrà valutare se assegnare o meno ai ragazzi il prestigioso riconoscimento di alfieri della Repubblica: siamo certi che dopo questo splendido gesto il capo dello stato non avrà problemi.

