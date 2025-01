Sul più bello, film su Rai 2 diretto da Alice Filippi

Venerdì 24 gennaio 2025, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, verrà trasmessa la commedia drammatica Sul più bello. La pellicola è una produzione del 2020 di Eagle Pictures. La regia è di Alice Filippi, che ha esordito dietro la macchina da presa proprio con questo film. Per questo, ai David di Donatello, ha ottenuto una nomination come migliore regista esordiente. L’ultimo film che ha diretto è SIC e la serie televisiva Hanno ucciso l’Uomo Ragno: La leggendaria storia degli 883.

L’attrice principale del film Sul più bello è Ludovica Francesconi, nata a Sora, classe 1999. L’attrice ha recitato anche nei due sequel Ancora più bello e Sempre più bello. Il film più recente che ha interpretato è Una terapia di gruppo e ha preso parte anche alla serie televisiva di Sul più bello. Nel cast troviamo Giuseppe Maggio, Eleonora Gaggero, Gaja Masciale e Jozef Gjura.

La trama del film Sul più bello: una ragazza con una malattia incurabile vive ogni giornata con gioia

La protagonista di Sul più bello è Marta, una giovane ragazza che da poco ha compiuto 19 anni e non ha avuto un’infanzia facile: ha perso infatti entrambi i genitori quand’era appena una bambina. Purtroppo la ragazza scopre di essere malata e di avere poche speranze di vita. Nonostante l’esito nefasto della sua esistenza, la ragazza fa finta di niente e si gode ogni giorno di vita con positività, mostrandosi davanti alle persone sempre sorridente, felice e solare.

Un giorno si presenta a una festa con la sua amica e incrocia lo sguardo di Arturo e se ne innamora. La ragazza comincia a pedinarlo pensando di non essere scoperta, ma il giovane si accorge della sua presenza e tra una parola e l’altra Arturo la invita a casa sua e la presenta alla sua famiglia. Il ragazzo per farsi perdonare, invita Marta a cena in un ristorante di lusso, lui e lei.

Marta non vuole rivelare di essere malata e si gode ogni momento con Arturo. Un giorno viene ricoverata e il medico le dice che la sua malattia sta avanzando. Marta pur di non raccontare la verità, lascia Arturo. Quando il giovane viene a conoscenza della sua storia, le suggerisce di sottoporsi a una cura innovativa che potrebbe allungarle la vita. Il ragazzo accetta inoltre di partecipare alla celebrazione di un finto matrimonio con Marta, per esaudire il suo sogno e alla cerimonia vengono invitate tutte le persone più care alla ragazza.