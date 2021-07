Suoni dei cavalli tutto il dì per disturbare condomini/ Condannato a 3 anni e mezzo

Decisamente curioso quanto accaduto in Russia dove un uomo è stato denunciato e condannato perchè molestava i suoi condomini attraverso i suoni dei cavalli. In poche parole, Jurij Kondratjiev, così si chiama il protagonista di questa vicenda assurda, attraverso degli altoparlanti faceva sentire a tutto il palazzo il nitrito degli equini e i rumori della loro corsa, provocando non poco disagio agli altri inquilini dello stabile. Una storia che è stata raccontata nelle scorse ore dall’edizione online di RaiNews, e che ci giunge di preciso da Nižnij Novgorod, città situata nella Russia europea centrale.

Secondo quanto emerso pare che Jurij Kondratjiev fosse insofferente ai rumori continui dei bambini che risiedono nello stesso condominio e di conseguenza si è attrezzato per rispondere a sua volta con altro rumore, prima dando fastidio a quelli del piano superiore, e alla fine, all’intero stabile. L’uomo ha quindi architettato il suo diabolico piano, ed ha così acquistato dei potenti amplificatori attraverso cui ha iniziato a mandare a tutto volume, negli orari consentiti, la musica dei Rammstein, un noto gruppo metallaro tedesco, i cui suoni sono tutt’altro che lievi.

DISTURBAVA I CONDOMINI CON I SUONI DEI CAVALLI: “AMO LA NATURA”

In seguito, forse non soddisfatto, è passato dalle chitarre e la batteria ai suoni della natura, leggasi i già sopra citati nitriti e corsa dei cavalli. E così che l’uomo ogni giorno si metteva i tappi nelle orecchie, quindi azionava il proprio impianto stereo e dava vita allo “show”.

I condomini hanno denunciato il tutto alle autorità e ogni giorno un poliziotto del quartiere faceva visita all’uomo per provare a convincerlo a smetterla, ma questi rispondeva che essendo un ecologista era incantato dai rumori della natura selvaggia. I condomini però non si sono dati per vinti e alla fine si sono rivolti ad un avvocato e hanno deciso di intraprendere una causa collettiva contro il disturbatore: l’uomo è stato condannato ad una pena di 3.5 anni di reclusione, anche se con la sospensione condizionale. Chissà se avrà imparato la lezione o meno…

