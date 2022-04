Super green pass abolito da oggi 1° Aprile?/ No, ecco dove serve ancora certificato verde rafforzato

SUPER GREEN PASS ABOLITO DAL 1° APRILE? COME ORIENTARSI TRA LE NUOVE DIRETTIVE…

Aprile porta con sé una ventata di nuove regole in tema Covid, in particolare sul super green pass: sarà abolito da oggi 1 Aprile 2022? Oggi debuttano quelle introdotte dal nuovo decreto, quindi è importante capire dove serve ancora il certificato verde rafforzato. Il super green pass, quello che si ottiene dopo aver completato il ciclo vaccinale o guarigione da Covid da meno di sei mesi, è tutt’altro che abolito. Ad esempio, se si vuole accedere alle palestre, piscine e Spa degli hotel, bisognerà esserne in possesso, anche se si è già clienti dell’albergo. Anche se si deve partecipare ad un convegno o congresso organizzato in un albergo bisogna munirsi di super green pass.

Non cambia nulla anche per cinema e teatri: serve ancora il super green pass. Le stesse regole valgono per le attività al chiuso, come musica dal vivo, laboratori, incontri e rappresentazioni che si tengono nei centri culturali, sociali e ricreativi, fatta eccezione per le ludoteche. Discorsi simile per le discoteche e le sale da ballo: per entrarci serve ancora questo tipo di certificazione.

SUPER GREEN PASS ABOLITO? COSA CAMBIA DAL 1° APRILE PER FESTE, PALESTRE E OSPEDALI

A proposito di ballo, passiamo alle feste, come le cerimonie civili o religiose. In questi casi festeggiati e invitati devono essere in possesso del green pass rafforzato per partecipare. Se per andare allo stadio non serve la certificazione verde rafforzata, lo stesso non si può dire per l’ingresso al palazzetto coperto, dove appunto il super green pass non è stato abolito. Per quanto riguarda gli allenamenti, se si effettuano in piscine e palestre al chiuso, l’obbligo del green pass rafforzato è valido sino al 30 aprile.

Inoltre, è richiesto anche per l’utilizzo di docce e spogliatoi degli impianti sportivi, fatta eccezione per persone con disabilità e accompagnatori di persone non autosufficienti come i bambini. Infine, ospedali e strutture sanitarie. Per fare visita ad amici e parenti ricoverati in ospedali o che sono ospiti di una Rsa, serve ancora il super green pass. In questo caso la regia vale fino al 31 dicembre 2022.

SUPER GREEN PASS ABOLITO? COSA CAMBIA AL LAVORO DAL 1° APRILE

Con la fine dello stato di emergenza e l’approvazione dell’ultimo decreto Covid, la vaccinazione o la guarigione serviranno necessariamente anche in altri contesti. Ad esempio, oltre a quelli sopra enunciati, il super green pass non è abolito anche in sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, eventi e competizione sportive al chiuso, quindi anche luoghi al chiuso in cui si svolgono sport di squadra e di contatto. Da oggi 1° aprile per medici, infermieri e personale di ospedali e Rsa bisogna il super green pass non è abolito sul lavoro ma andrà mostrato, perché l’obbligo di immunizzazione è prolungato fino alla fine dell’anno, quindi se non vaccinati rischiano sospensione da lavoro e stipendio. Dunque, il green pass rafforzato serve se si è over 50, ma solo fino al 15 giugno.

