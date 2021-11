Super Green Pass: vertice Governo-Regioni/ Durata, restrizioni NoVax, tamponi: i nodi

COME CAMBIERÀ IL GREEN PASS: VERTICE A P. CHIGI

Alle ore 18 è stato convocato a Palazzo Chigi un vertice tra Governo e Regioni (in video collegamento) per dirimere le nuove regole da implementare con il prossimo Decreto sul Green Pass in arrivo entro giovedì prossimo per limitare gli effetti della “quarta ondata” Covid.

Presenti alla riunione i Ministri Mariastella Gelmini (Affari Regionali), Roberto Speranza (Salute) e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli: sul piatto le varie modifiche che potrebbero portare ulteriori rigidità al sistema di certificato anti-Covid in atto ormai da mese nel nostro Paese. Si parla sempre più di “Super Green Pass”, con restrizioni tutte da valutare per i non vaccinati in modo da aggiungere ulteriore “coercizione non attiva” a chi ancora sceglie di non sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19. Previsti nei prossimi giorni riunioni con il Cts, la Cabina di regia e infine il Consiglio dei Ministri per disporre il nuovo eventuale decreto. Il tutto mentre il generale Figliuolo e il Cts stanno mettendo a punto l’irrobustimento della campagna vaccinale per la terza dose, anticipando i tempi e provando a ottenere il via libera per ridurre da 6 a 5 mesi i mesi bastevoli tra seconda dose e richiamo “booster” Sul “piatto” le seguenti proposte:

– riduzione Green Pass da 12 a 9 mesi

– lockdown per soli non vaccinati in zona arancione/rossa

– riduzione tempistiche tamponi: da 72 a 48 ore per il molecolare, da 48 a 24 per l’antigenico

– obbligo Green Pass sui mezzi pubblici (metro, bus, tram)

– obbligo vaccinale per sanitari ed eventuali altre categorie

– obbligo vaccinale “tout court” come adottato finora solo dall’Austria (dal 1 febbraio 2022)

SUPER GREEN PASS, COSA DICONO GOVERNO E REGIONI

«L’obbligo del vaccino anti-Covid è una questione che il governo non ha mai escluso e se ci fosse la necessità di ampliarlo ad alcune categorie, siamo pronti a farlo», lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa intervistato da SkyTg24, specificando tuttavia come a oggi questo tema non vi sia nel Governo. In settimana è prevista «una decisione rispetto all’obbligo vaccinale della terza dose per le categorie per cui è già previsto l’obbligo del ciclo primario», ha poi annunciato sempre Costa. In merito alla possibilità di lockdown per No Vax, è ancora il sottosegretario ad illustrare la posizione del Governo Draghi: «Non parlerei di lockdown per non vaccinati. Ma con il peggioramento della situazione epidemiologica e il passaggio in arancione di alcune Regioni, un provvedimento che prevede già in automatico una serie di restrizioni, penso che queste limitazioni non debbano essere pagate da chi è vaccinato. Penso, tolto l’accesso al lavoro e ai bisogni di prima necessità, che per certe attività come i ristoranti, i cinema, il teatro, si debbano limitare solo a chi vaccinato». Ieri il Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a “Mezz’ora in più” era stato netto nell’evidenziare quanto bisogna evitare il più l’aumento delle ospedalizzazioni: «Proporremo al governo di scegliere il più presto possibile misure che possano favorire le vaccinazioni, garantendo in caso di passaggio di zona la possibilità di superare le restrizioni per le persone vaccinate o per coloro che hanno superato la malattia. Questo potrebbe spingere indecisi a partecipare alla campagna di vaccinazione e dare certezze a imprese, ristoratori, albergatori, negozianti». Stamane il Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini si è schierato sulla stessa linea di Fedriga, «Stretta sul Green pass per mantenere aperte le attività economiche, specie quelle che hanno più patito durante la pandemia. Che chi sia vaccinato abbia una corsia preferenziale in quei luoghi, in particolare, per evitare di chiuderli o di restringerli troppo, credo sia giusto».

