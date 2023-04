Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2023/ Milano e Roma: elenco e orari

Supermercati e negozi aperti a Pasqua 2023: come è la situazione?

Quali supermercati e negozi resteranno aperti per il giorno di Pasqua 2023? Una domanda che tante persone si sono poste nelle ultime ore, nella speranza di trovare qualche esercizio aperto nonostante la festività. Tra chi è privo di un ingrediente cruciale per quella determinata ricetta e chi è privo di uno o più alimenti per completare i menu, tanti italiani stanno cercando informazioni in rete sugli orari delle principali catene alimentari.

AMICI 22 SERALE 2023, 4A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Wax ancora a rischio?

Come da tradizione, però, molti supermercati e negozi resteranno chiusi nel giorno di Pasqua, a volte anche per Pasquetta. Saracinesche abbassate per un giorno di riposo da spendere con le rispettive famiglie: sarà molto, molto complicato individuare un esercizio aperto questa domenica, ma la speranza è l’ultima a morire. Più facile, invece, individuare discount e market aperti, seppur a orario ridotto.

Amici 22: Samuele Segreto in lacrime dopo la "prima" del suo film/ "Sono fiero!"

Pasqua 2023, la situazione di supermercati e negozi aperti a Roma e Milano anche a Pasquetta

Per quanto riguarda le principali città come Milano e Roma (ma gli orari valgono a livello nazionale), a Pasqua saranno sicuramente chiusi tutti i punti Esselunga, la conferma è arrivata direttamente dalla nota catena. Discorso diverso per il giorno di Pasquetta: saranno infatti aperti dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Stesso discorso per Conad: chiusi a Pasqua e aperti a Pasquetta, ma per conoscere gli orari del Lunedì dell’Angelo è necessario verificare sul sito ufficiale, perché alcuni negozi faranno orario di apertura solo la mattina e altri tutto il giorno. I supermercati Pam a Pasqua 2023 non saranno aperti, per tirare su la serranda lunedì ma con orario ridotto. Idem Lidl e Penny Market. I supermercati Carrefour, invece, aperti a Pasqua (con orario ridotto), mentre orario normale per quanto riguarda Pasquetta, e lo stesso avverrà per Il Gigante, aperti entrambi i giorni, mentre MD, di contro, lascerà le serrande abbassate sia domenica che lunedì.

Amici 2023, la famiglia Mihajlovic al serale/ Tra il pubblico della quarta puntata...

Continuiamo con i supermercati Iper, non aperti a Pasqua ma a Pasquetta, mentre Tigrs lavorerà a Pasquetta dalle ore 8:30 alle 20:30, rimanendo invece chiusi a Pasqua. Infine Lidl e Unes, che resteranno aperti a Pasquetta e chiusi a Pasqua. Da segnalare inoltre che a Pasqua sarà aperto il Dima Shopping della Bufalotta di Roma, ma solo con i supermercati Carrefour aperti dalle 8.00 alle 21.00, mentre a Pasquetta regolarmente aperto il Castel Romano Designer Outlet, vicino a Cinecittà, dalle 10 alle 20.

Aperti anche lo Scalo Milano Outlet & More a Milano, il Franciacorta Village in provincia di Brescia e il Serravalle Designer Outlet con orari che vanno dalle ore 10 alle 20 (ad eccezione dello store meneghine che resterà aperto fino alle 21). Insomma, per Pasqua l’unica speranza è riposta nei piccoli negozietti a gestione familiare, le classiche botteghe che almeno per mezza giornata possono fornire un appoggio fondamentale anche a Pasqua. Come abbiamo già visto, discorso diametralmente opposto per il Lunedì dell’Angelo: anche le grandi catene tendenzialmente saranno a disposizione dei consumatori, seppur magari per mezza giornata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA