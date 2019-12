Susanna Biondo/ Moglie Rosario Fiorello: “Lei mi ha insegnato che…”

L’intervista di Rosario Fiorello con Silvia Toffanin a Verissimo sarà fuori dagli schemi per quelli che sono gli standard del programma del sabato Canale 5 o la conduttrice, come da sua abitudine, riuscirà a scoprire qualcosa di più sulla vita privata dello showman? Inutile dire che in questo caso non c’è spazio per il gossip visto che Fiorello è sentimentalmente legato ormai da anni a Susanna Biondo. Ma chi è la donna che ha rubato il cuore del mattatore della televisione italiana? Nata il 21 aprile 1965, al contrario del marito ha scelto per sé un semi-anonimato. Susanna, diventata moglie di Fiorello nel 2003, è madre di Olivia, nata dal precedente matrimonio con l’imprenditore Edoardo Testa, e di Angelica, nata nel 2006. Conferma della sobrietà della donna e in generale della coppia, la cerimonia di nozze, che ha visto la presenza di soli 18 inviati.

Susanna Biondo, chi è la moglie di Rosario Fiorello

Nelle rare occasioni in cui si concede ad interviste che tocchino la sua sfera privata, Fiorello non perde occasione per lodare la moglie, anche indirettamente. Come quando qualche mese fa, ospite di Raffaella Carrà nel programma “A raccontare comincia tu”, Rosario ha dichiarato: “Non capisco chi parla del matrimonio come del patibolo. Sembra che uno stia sempre chiuso in casa con le pantofole. E invece no. Il matrimonio va rivalutato, è uno stimolo a impegnarsi di più. È bello tornare a casa e sapere che c’è qualcuno che ti aspetta”. Dichiarazioni che fanno il paio con quelle in cui Fiorello ha riconosciuto in Susanna un insostituibile ruolo di “equilibratrice”: Se ho imparato a bilanciare la mia vita distinguendo nettamente tra mondo dello spettacolo e quotidianità, devo dire grazie solo a Susanna”. Oggi le riserverà altre carezze?

