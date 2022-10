Sveva Casati Modignani, chi è Bice Cairati/ Da La Notte al primo romanzo nel 1981

Chi è Sveva Casati Modignani

Sveva Casati Modignani è lo pseudonimo di Bice Cairati, nata a Milano nel 1928. La scrittrice, che oggi ha 84 anni, ha scritto oltre 40 romanzi. La passione per i libri e la scrittura, prima di diventare un lavoro, è stata una consolazione: “Mi hanno mandata a lavorare in una piccola ditta: una tristezza, guardavo fuori, vedevo il sole, mi chiedevo perché dovevo star lì. Mi consolavo leggendo libri, sognando, pensando: vorrei scrivere così”, ha raccontato al Corriere della Sera. Il primo romanzo, “Anna dagli occhi verdi”, scritto a quattro mani con il marito Nullo Cantaroni è stato pubblicato nel 1981: “Era una storia della mia famiglia manipolata. Mio marito mi disse: ora tu scrivi, io ti sistemo il manoscritto. Il suo lavoro con me è stato muovermi critiche. I primi tre o quattro libri erano scritti così, poi, lui si ammalò di Parkinson e smise. Ma le sue critiche ancora mi ronzano nelle orecchie”. Bice ha sposato Nullo, di dieci anni più grande, quando aveva solo 25 anni e nel 1972 sono diventati genitori di Nicola.

Luciano Salce e Vittorio Gassman, papà e patrigno Emanuele Salce/ "Come genitori..."

Bice Cairati e il suo alter ego

Prima di diventare scrittrice Bice Cairati ha lavorato come giornalista nella redazione della Notte: “Mi mandarono a intervistare Joséphine Baker perché parlavo francese, avendo fatto la baby sitter a Parigi per un conte… Ero intraprendente perché avevo la forza della disperazione: dovevo portare a casa dei soldi. Una volta, mi intrufolai nella stanza d’albergo dei Beatles travestita da cameriera. Un’altra, però, Luchino Visconti mi ricevette nella vasca da bagno e me ne andai perché mi imbarazzai troppo”, ha raccontato al Corriere della Sera. In un’intervista su Confidenze, la scrittrice ha rivelato di aver un ottimo rapporto con il suo alter ego: “Come Sveva giro l’Italia per promuovere i miei libri, invece Bice può godersi i pomeriggi con le amiche e le serate sul divano con il suo cane”.

LEGGI ANCHE:

Sveva Casati Modignani "Mia madre? Terribile/ "Anaffettiva e capricciosa"Irene Grandi, chi è?/ Il sodalizio con Vasco Rossi: "Eravamo in montagna..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA