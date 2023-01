Svezia, scoperto maxi giacimento terre rare in Europa/ Ci salverà da Cina e Russia?

Il gruppo di estrazione minerali Lkab, ha scoperto un giacimento di terre rare nella regione di Kiruna, nel nord della Svezia. Il ritrovamento di questo tipo di depositi è molto importante e potrebbe cambiare il futuro dell’indipendenza energetica dell’Europa. Al momento non si conosce l’esatta quantità dei minerali ma come ha affermato l’amministratore delegato del gruppo, si tratta sicuramente di “Più di un milione di tonnellate di ossidi“.

Una scoperta rivoluzionaria che sicuramente contribuirà alla sostenibilità ambientale e all’approvvigionamento delle materie prime importantissime per il futuro della ricerca tecnologica, medica, e non solo. Anche se ci vorranno molti anni, forse 15, come fanno sapere i tecnici del gruppo Lkab, per arrivare a sfruttare tutto il potenziale del giacimento, sappiamo già che tutto il continente europeo è ad una svolta per quanto riguarda l’energia rinnovabile.

Cosa sono terre rare scoperte in Svezia e perché sono importanti

Le terre rare sono giacimenti dai quali è possibile estrarre numerosi minerali. Tra questi, il litio, il cobalto ed il cerio. Elementi fondamentali nella ricerca e nello sviluppo tecnologico che sono alla base di apparecchiature di quotidiano utilizzo come ad esempio le batterie degli smartphone, le fibre ottiche e le auto elettriche. Nell’industria manufatturiera c’è sempre più richiesta di acquisto di queste materie prime. La svolta per Europa è rappresentata dal fatto di poter diventare in qualche anno indipendente da paesi terzi come la Cina e la Russia, che attualmente rappresentano i principali esportatori di questi minerali.

L’Europa, grazie a questa scoperta, potrebbe quindi presto arrivare a competere insieme ad altre nazioni, nel mercato delle materie prime, oggetto anche di crisi diplomatiche e di accordi tra Cina e Stati Uniti. Dai dati rilevati dalla banca mondiale, nel prossimo decennio è previsto un forte innalzamento della richiesta, dovuto non solo all’industria tecnologica, ma anche al rispetto degli accordi tra le nazioni sulla cosiddetta “transizione green“. Questo è uno dei principali motivi per considerare l’importanza di questa notizia. Come affermato dal Ministro svedese per l’economia e l’energia Ebba Busch: “L’elettrificazione, l’autosufficienza e l’indipendenza dell’UE nei confronti di Russia e Cina inizieranno nella miniera“.











