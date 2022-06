Svizzera, spazio aereo chiuso per ragioni di sicurezza/ Stop voli a Ginevra e Zurigo

In Svizzera lo spazio aereo è momentaneamente chiuso e nessun mezzo può decollare o atterrare agli aeroporti di Ginevra e di Zurigo. Una decisione assunta per effetto di un guasto tecnico verificatosi presso “Skyguide”, l’azienda incaricata della gestione e del monitoraggio dello spazio aereo in landa elvetica, che in una nota diramata nella mattinata di oggi, mercoledì 15 giugno 2022, afferma: “Questo incidente ci ha obbligato a chiudere al traffico lo spazio aereo per ragioni di sicurezza. La chiusura resterà in vigore fino a nuovo avviso”.

Skyguide ha quindi rivolto a tutti le proprie scuse per i disagi provocati, in primis alle compagnie aeree e ai passeggeri che attualmente sono in attesa di un volo a Ginevra e Zurigo: “Stiamo lavorando per trovare una soluzione il prima possibile”, conclude la nota, lasciando intendere che sarà fatto tutto quello che è nelle facoltà del sodalizio rossocrociato per riaprire quanto prima lo spazio aereo in Svizzera.

SVIZZERA, SPAZIO AEREO CHIUSO: DISAGI A ZURIGO E GINEVRA, NOTA SU TWITTER

Intanto, come riporta il portale d’informazione locale “Bluewin”, l’aeroporto di Zurigo è comunque aperto e i check-in sono in corso, nonostante gli imbarchi siano stati interrotti e non si ha previsione alcuna su quando possano essere riattivati. Nel mentre, sul suo sito web e sui suoi canali social, l’aeroporto di Ginevra scrive che si tratta di un vasto problema e che nello scalo lemanico decolli e atterraggi sono sospesi fino alle 11.

“Gli aerei in rotta verso la Svizzera – si legge su Bluewin – devono ora deviare verso aeroporti esteri. Secondo il portale Flight Radar, ad esempio, il volo Swiss proveniente da Dubai è atterrato questa mattina all’aeroporto di Milano, così come il volo proveniente da Johannesburg”. I viaggiatori, intanto, restano incollati agli smartphone alla ricerca di novità sulla riapertura dello spazio aereo in Svizzera, nell’auspicio che l’emergenza rientri al più presto.

En raison d’une panne informatique chez Skyguide tous les décollages et atterrissages à Genève Aéroport sont suspendus jusqu’à 11 heures ce mercredi matin 15 juin. Les passagers sont invités à suivre les messages des compagnies aériennes. — Genève Aéroport (@GeneveAeroport) June 15, 2022













