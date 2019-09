SWAT 2 / Anticipazioni 27 settembre: Daryl rischia la vita (finale di stagione)

SWAT 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Siamo arrivati al gran finale di SWAT 2, in onda su Rai 2 nella prima serata di oggi, venerdì 27 settembre 2019. Verranno trasmessi gli epsidoi 21, 22 e 23, dal titolo “Sotto accusa“, “Grilletto facile” e “Giustizia sommaria“. Ancora una volta troveremo Shemar Moore nei panni del protagonista Hondo,per ora impegnato a mantenere sotto controllo la squadra in tutti i modi. Anche se si è sempre dimostrato impeccabile nei contesti più difficili, il nostro Hondo verrà presto messo in discussione. Non di certo dal resto della squadra, che si fida più o meno ciecamente di lui, ma per via di quanto accaduto la scorsa settimana. Lo abbiamo visto infatti alle prese con diversi colloqui di lavoro, con il solo risultato di ricevere tutta una serie di rifiuti senza fine. Questo però non gli ha impedito di continuare a sostenere Daryl e cercare di metterlo sulla buona strada. Il personaggio di Deshae Frost ha creato non pochi problemi fin dal suo arrivo nel team, eppure Hondo lo ha preso sotto la sua ala protettiva con la convinzione di poterlo aiutare a maturare. Purtroppo alcune situazioni, che vedremo tra l’altro proprio nel finale di stagione di oggi, sono destinate a ripetersi. Se non addirittura a peggiorare.

Nel frattempo i fan che seguono la programmazione americana hanno già attivato il conto alla rovescia per il terzo capitolo della serie tv crime. L’emittente originale si prepara infatti a trasmettere i nuovi episodi

a partire dal prossimo 2 ottobre 2019, ma questo non vuol dire che vedremo così presto lo show ritornare anche sul nostro piccolo schermo. Per ora non ci sono in realtà notizie su quando potremo seguire le peripezie di Hondo e di tutta la squadra. Dato che i primi due capitoli sono spuntati nell’emittente italiana solo nel mese di febbraio, dovremo prepararci a dire addio ai protagonisti almeno fino ad inverno inoltrato. Avremo però la possibilità di assistere a tre puntate conclusive di sicuro impatto. Fra azioni e indagini personali, Hondo e i suoi dovranno presto fare i conti con un’inaspettata tragedia.

SWAT 2 ANTICIPAZIONI DEL 27 SETTEMBRE 2019

EPISODIO 21, “SOTTO ACCUSA” – Quando un civile viene ucciso durante un’operazione rischiosa, l’intera squadra si trova sotto inchiesta dagli Affari Interni. Hondo e gli altri infatti erano a caccia di uno dei criminali più pericolosi della città, ma la trappola creata per catturarlo non è andata a buon fine. Purtroppo per Hondo ci sarà anche un altro ostacolo da superare: i suoi uomini inizieranno a mettere in dubbio la sua leadership non appena verranno rivelati nuovi dettagli sulla missione in corso. Senza considerare che anche Daryl verrà colpito.

EPISODIO 22, “GRILLETTO FACILE” – Daryl rischia davvero grosso e la rabbia di Hondo non può che aumentare. Il leader della SWAT inizierà a cercare con tutte le sue forze il responsabile di quanto è successo. Il resto della squadra invece sta cercando di capire dove trovare un sicario solitario che si muove libero a Los Angeles e che a quanto pare è padre di una ragazza uccisa tempo prima. Intanto, l’agente Elle Benson si avvicina a Cortez per proporgli di nuovo di andare sotto copertura.

EPISODIO 23, “GIUSTIZIA SOMMARIA” – The Emancipators hanno intenzione di fare una nuova diretta per condannare in pubblico qualsiasi figura politica della città. Un evento che metterà in allarme la squadra di Hondo. Quest’ultimo tra l’altro è anche preoccupato che Daryl non stia recuperando in modo corretto forze e psiche. Così deciderà di fare qualcosa per sostenerlo. Deacon invece inizia a credere di non essere degno del suo ruolo, anche se sta per ricevere un alto riconoscimento. Forse persino il più alto per la LAPD. Nel frattempo, Street scopre che la madre è ancora vittima della droga e sceglierà di chiamare il suo supervisore per la libertà vigilata.



