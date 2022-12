SWAT 5/ Anticipazioni ultima puntata 16 dicembre: Hondo deve sventare un attacco

SWAT 5, anticipazioni ultima puntata 16 dicembre su Rai 2

Ultimo appuntamento con SWAT 5 nella serata di venerdì 16 dicembre su Rai 2: la serie action con Shemar Moore conclude la sua quinta stagione con gli episodi 5×21 e 5×22. In questa puntata finale vedremo la squadra di Hondo intraprendere una corsa contro il tempo per rintracciare antichi manufatti dal valore inestimabile, prima che finiscano in altre mani. Poi, nel finale di stagione, il team SWAT dovrà sventare un devastante attacco terroristico che rischia di uccidere molte vite innocenti. La quinta non è l’ultima stagione per SWAT: la serie tv è stata infatti rinnovata per una sesta, attualmente trasmessa sulla rete americana CBS.

SWAT 5/ Anticipazioni 25 novembre: Hondo accusato della morte di due agenti, ma...

Nel dettaglio, le anticipazioni di SWAT 5 sull’episodio 5×21 dal titolo Lo Zodiaco ci indicano che dei ricchi uomini d’affari cinesi cercano di riportare in patria opere d’arte perdute assoldando degli spietati killer. Per poter ottenere il loro scopo, gli assassini sterminano un’intera famiglia e recuperano tre statuette dal grosso valore, che fanno parte di una collezione chiamata Lo Zodiaco. Intanto, Leroy ha dei problemi personali quando la figlia di un suo vecchio amico viene ritrovata mezza morta in casa. Inizialmente il caso viene collegato a una nuova droga che gira nelle università, invece le indagini finiscono per andare a coincidere con i traffici di un vecchio nemico di Hondo…

SWAT 5/ Anticipazioni 28 ottobre: la sorella di Hondo viene presa in ostaggio

SWAT 5, anticipazioni 16 dicembre: il finale di stagione Rai 2

Nel finale di stagione di SWAT 5, l’episodio 5×22 intitolato Per sempre, l’agente Christine Alonso chiude le sue indagini nella squadra: infatti il personaggio interpretato da Lina Esco esce di scena al termine della puntata di stasera. Per Chris è l’ultimo giorno di lavoro, successivamente lascerà la squadra di Hondo. Lei insieme al suo team si occupano del caso di un uomo, Joseph Reid, che per vendicare l’uccisione dello zio, è entrato in possesso di un’arma al gas nervino. Hondo e i suoi cominciano una caccia all’uomo, e devono anche sbrigarsi.

SWAT 5/ Anticipazioni 14 ottobre e prossima puntata 21 ottobre: nuove indagini

Durante la missione, Chris rischia di morire e questo evento rafforza ancora di più la sua decisione di prendere il posto di Mama Pina e trasferirsi altrove. Nel trambusto delle indagini, Hondo sta per ricevere una bella notizia: infatti Nichelle scopre di essere incinta e cerca il momento giusto per dirlo al suo compagno…











© RIPRODUZIONE RISERVATA