Sylvie Lubamba: “Sto con Alessandro De Giuseppe de Le Iene”/ Lui smentisce in diretta

Argomenti piccanti e scottanti nel salotto di Pomeriggio 5 nel corso della puntata in onda oggi, 19 febbraio, su Canale 5. Si parla infatti di castità e verginità con gli ospiti di Barbara D’Urso, tra i quali c’è anche Sylvie Lubamba che racconta del lungo periodo in cui non ha avuto rapporti intimi con un uomo. “Durante il periodo in carcere, chiaramente, non ho avuto alcun rapporto intimo. Poi dal dicembre 2017 al 2021 la mia vita sessuale è scarsissima.” ha raccontato l’ex showgirl, che ha tenuto poi a fare una precisazione “Ciò detto, io sto bene!” È a questo punto che si è lasciata andare ad un vero e proprio scoop: “Il 7 febbraio è uscita la notizia della mia scarsa vita intima, poi l’11 di febbraio ho incontrato una persona che mi piace molto: è un autore nonché inviato de Le Iene!”

Sylvie Lubamba: “Sto frequentando un inviato de Le Iene”, lui chiama in diretta e smentisce

Sylvie Lubamba inizialmente cerca di tenere per se il nome dell’inviato in questione de Le Iene, poi però si lascia scappare un Alessandro. Dopo aver fatto un po’ di ipotesi, in studio arriva il nome del fortunato: si tratterebbe di Alessandro De Giuseppe. La Lubamba conferma, ammettendo dunque che dall’11 febbraio sarebbe iniziata questa frequentazione. Peccato che poco dopo, nella redazione di Pomeriggio 5, è arrivata proprio la telefonata di Alessandro De Giuseppe. L’inviato e autore ha voluto smentire personalmente la notizia data dalla Lubamba che, in studio, si è detta piuttosto dispiaciuta: “Io non racconto bugie, assolutamente!” ha dichiarato.



