Tafari Campbell, morto chef di Obama: annegato durante Sup/ Sui social: “Strano incidente”

È morto lo chef personale di Barack Obama. Tafari Campbell, 45 anni, era impiegato dall’ex presidente Usa e stava visitando la tenuta di questi a Martha’s Vineyard, quando è annegato. La polizia di Stato del Massachusetts ha confermato che il corpo recuperato lunedì dalla Edgartown Great Pond era quello del cuoco originario di Dumfries, in Virginia. La famiglia Obama non era in casa al momento dell’incidente. Stando a quanto ricostruito, lo chef di Obama stava praticando stand up paddling, sport che consiste nel pagaiare in piedi su una tavola, noto anche come Sup.

Dopo la caduta in acqua non è riemerso, quindi un altro paddleboarder ha segnalato quanto accaduto e la polizia ha avviato le ricerche. Le autorità hanno poi riferito che il sonar di una barca ha localizzato il corpo a circa 30 metri dalla riva, ad una profondità di circa 2,4 metri. La polizia ha aggiunto che Tafari Campbell non indossava un giubbotto di salvataggio quando è caduto in acqua. Dopo la notizia della morte dello chef di Obama, si sono diffuse diverse teorie complottiste sulle cause dell’incidente.

CHEF DI OBAMA MORTO, LE TEORIE COMPLOTTISTE

La morte di Tafari Campbell ha scatenato, infatti, un’ondata di teorie cospirative online. Alcuni importanti account social di destra, con centinaia di migliaia di follower in alcuni casi, hanno messo in dubbio la versione ufficiale degli eventi, senza fornire alcuna prova conclusiva del contrario. Uno ha descritto la morte di Campbell sull’isola del Massachusetts come “strana“. Questo è il caso dell’attivista di destra Ian Miles Cheong, secondo cui era strano che un nuotatore esperto annegasse in uno stagno poco profondo.

Liz Crokin, sostenitrice di Trump e della teoria cospirativa QAnon, secondo cui gli Stati Uniti sono segretamente gestiti da un gruppo di pedofili satanici, si è chiesta cosa sapesse lo chef di Obama. Quindi, ha ricordato che ha lavorato alla festa privata di Obama, una “festa che sono riusciti a tenere nascosta per due anni“. In realtà, la festa a tema “Alice nel Paese delle Meraviglie”, si è svolta nel 2009 alla Casa Bianca, con la partecipazione di Johnny Depp, e fu criticata perché alcuni conservatori sostenevano che fosse stata organizzata in segreto, tesi smentita dalla Casa Bianca, spiegando che era stata organizzata per le famiglie dei militari.

IL CORDOGLIO DELLA FAMIGLIA OBAMA

L'account Twitter "Carrie loves America", che ha 102mila follower e una foto di Trump come immagine principale, ha scritto: "Tafari Campbell non è l'unica persona che è morta inspiegabilmente nell'orbita di Obama. Sapevate che la donna che ha verificato l'autenticità del certificato di nascita di Obama, Loretta Fuddy, è stata l'unica persona a morire in un incidente aereo alle Hawaii nel 2013? Tutti gli altri sono sopravvissuti". Fuddy è stata responsabile dell'approvazione del rilascio del certificato di nascita di Obama nel 2011. Nel dicembre 2013, la 65enne è stata l'unica vittima dello schianto di un aereo leggero al largo delle Hawaii, che un'indagine ha attribuito a un "guasto catastrofico al motore". In una dichiarazione di reazione alla morte di Campbell, gli Obama hanno affermato: "Tafari era una parte amata della nostra famiglia. Quando lo abbiamo incontrato per la prima volta, era un talentuoso sous chef alla Casa Bianca, creativo e appassionato di cibo e della sua capacità di unire le persone. Negli anni successivi, abbiamo imparato a conoscerlo come una persona calorosa, divertente e straordinariamente gentile che ha reso tutte le nostre vite un po' più luminose".











