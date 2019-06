Takagi & Ketra e Giusy Ferreri/ “Jambo” è la nuova hit del trio (Radio Italia Live)

Takagi & Ketra e Giusy Ferreri alla caccia del nuovo tormentone

Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri accenderanno il Radio Italia – Live di Palermo con la loro “Jambo”, la nuova hit estiva dei due produttori che anche quest’anno hanno voluto confermare la collaborazione con Giusy Ferreri dopo il successo dello scorso anno “Amore e Capoeira”. “Jambo” è arricchita dalla presenza di Omi, cantante giamaicano diventato molto celebre per il brano “Cheerleader”. Il titolo deriva da una parola in lingua swahili, “jambo”, che significa “ciao”, saluto confidenziale che viene rivolto con un sorriso sincero e cordiale da chi non ha bisogno di niente. “Ci siamo innamorati di questo genere afrotrap, afrobeat, è un’ondata nuova che sta arrivando dal Sudafrica, in questo momento è il paese più caldo, è il paese con il groove che ci piace di più. L’anno scorso andava il baile funk, da lì è nata Amore e Capoeira. Quest’anno stavamo ascoltando questo genere qua che ha dei BPM molto elevati perché per ballare le loro danze, come il guara guara, ci vogliono almeno 130 BPm. Questo è un pezzo chiaramente dance. Ma ci ha ispirato più o meno tutto il mondo dell’Africa che conosciamo, ma anche le canzoni de Il Re Leone”, hanno detto Takagi & Ketra a Sound Blog.

Jambo: il video girato in Africa di Takagi & Ketra e Giusy Ferreri

Per lanciare il nuovo singolo è stato organizzato un party in uno splendido resort della Sardegna mentre per girare il video Takagi e Ketra con Giusy Ferreri sono partiti per l’Africa, tra Zanzibar, Tanzania e Jamaica. Sherrie Silver, vincitrice agli MTV VMA Award per la miglior coreografia con il video “This Is America” di Childish Gambino, ha curato la coreografia di “Jambo”. Nel video appare Shakila Keza, la ballerina più piccola del gruppo che vive in una casa famiglia in Rwanda. Anche gli altri ragazzi arrivano dal Rwanda e fanno parte del Silver Beat (Didier Maniraguha, Rachidi Munyurangabo, Thierry Ishimwe, Zainah Mbabazi, Emmanuel Bubus Nzambamwita, Regis Irwa), un gruppo di ballerini che con la danza cerca di migliorare le proprie condizioni. Il bambino acrobatico, invece, si chiama Mohamed Lukman Issa, è di Zanzibar e anche lui vive in una casa famiglia.





