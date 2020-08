Takagi & Ketra/ Video, il feat con Elodie e Mariah è un vero “Ciclone”

Ancora una volta Takagi & Ketra si sono presi il palcoscenico dell’estate con un vero e proprio “Ciclone“. La loro ultima canzone si intitola così e in poco tempo ha superato le 26 milioni di visualizzazioni su Youtube. Un brano che vanta la collaborazione con tantissimi artisti importanti. A dire il vero la canzone risulta oltre che di Takagi & Ketra anche di Elodie e Mariah, mentre in featuring troviamo Gipsy Kings, Nicolas Reyes e Tonino Bailardo. Con tutti questi artisti internazionali l’obiettivo è stato quello di creare un brano orecchiabile per l’estate, ma anche un qualcosa che riuscisse a fare il giro del mondo. Oggi, 24 agosto 2020, rivedremo Alessandro Merli e Fabio Clemente su Italia 1 all’interno dell’evento Battiti Live.

Takagi & Ketra: quanto manca il mondo com’era

Takagi & Ketra, come sappiamo, sui social network sono divisi. I due artisti infatti hanno un profilo personale. Su quello di Takagi, @takagibeatz, abbiamo visto di recente un post decisamente malinconico, legato a questo periodo e a quanto manca il mondo com’era prima dell’esplosione della pandemia globale da Coronavirus. Il cantante posta una foto direttamente dalla Colombia, dove specifica: “Questa è un’altra foto scattata da Ryzeart a Medellin a febbraio”, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Impossibile non leggere un po’ di nostalgia con molti che incoraggiano Takagi a tenere forte per ritornare molto presto a fare quello che faceva prima. Paradossalmente questo maledetto virus un vantaggio l’ha portato visto che siamo tutti uniti e pronti a confortarci a vicenda.

Video, Ciclone con Elodie e Mariah

Foto, nostalgia Colombia

Questa è un altra foto scattata da @ryzeart a Medellín a febbraio #colombiansessions #madeinmedellin

Un post condiviso da 𝐓𝐀𝐊𝐀𝐆𝐈 (@takagibeatz) in data: 21 Ago 2020 alle ore 5:37 PDT





