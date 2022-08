Talco Johnson & Johnson, ritiro da mercato mondiale dal 2023/ Rischio cancro a ovaie?

Johnson & Johnson ha annunciato il ritiro dal mercato mondiale del suo talco – denominato Baby Powder – a partire dal 2023: esso verrà sostituito da un nuovo prodotto, interamente a base di amido di mais. La decisione, come ricostruito dal Corriere della Sera, arriva dopo che per diversi anni la multinazionale farmaceutica americana è stata costretta ad affrontare decine di migliaia di cause legali in America poiché numerosi consumatori sostenevano di aver contratto il cancro dopo aver utilizzato la polvere profumata.

Monitoraggio Iss: incidenza 365, Rt 0.81/ Video, Rezza: "Covid continua a circolare"

Una giuria di Saint Louis, nel 2018, aveva confermato la correlazione tra l’avvento di un tumore alle ovaie in venti donne e l’utilizzo del talco di Johnson & Johnson, condannando l’azienda ad un risarcimento di 2,1 miliardi di dollari. Una sentenza confermata nel 2021 dalla Corte di Cassazione. È per questo motivo che, da due anni, la multinazionale farmaceutica aveva smesso di vendere il suo Baby Powder negli Stati Uniti d’America e in Canada, mentre il prodotto era rimasto in vendita in altri Paesi. Da gennaio il provvedimento verrà esteso a tutto il mondo.

"Rischi ses*o anale? Medici temono accuse omofobia…"/ BMJ: "Normalizzato da serie tv"

Talco Johnson & Johnson, ritiro da mercato mondiale dal 2023: è pericoloso per la salute

Johnson & Johnson in questi anni ha continuato a ribadire che il suo talco è sicuro e che a conferma di ciò ci sono innumerevoli ricerche indipendenti, ma allo stesso tempo – anche in virtù dei danni economici che il caos mediatico relativo al Baby Powder hanno provocato alla multinazionale farmaceutica americana – ha annunciato il ritiro del prodotto dal mercato mondiale a partire dal 2023. L’azienda, nella comunicazione, non ha fatto menzione ai potenziali rischi derivanti dall’utilizzo, bensì soltanto alla volontà di rinnovare la propria offerta.

Il lavoro mentale stanca/ Studio: "Provoca un accumulo di sostanze nocive e..."

“Come parte di una valutazione del portafoglio mondiale, abbiamo preso la decisione commerciale di passare a un borotalco interamente a base di amido di mais”, si legge in una nota. Il nuovo prodotto, come riportato dal Corriere della Sera, è già in vendita nei paesi di tutto il mondo. “Continuiamo a valutare e ottimizzare i nostri prodotti per essere meglio posizionati per la crescita di lungo termine. Questa transizione aiuterà a semplificare la nostra offerta di prodotti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA